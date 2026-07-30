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差一碼錯過威力彩 2 億頭獎！幸運兒今晚誕生在屏東縣

屏東縣屏東市中正里中正路558號－好彩頭彩券行

▲最常見的威力彩包牌方式，就是第一區選好固定的 6 個號碼後，將第二區 8 個號碼全部都買下，一組金額為新台幣 800 元。（圖／記者潘毅攝）

與2億頭獎擦身而過！今（30）日威力彩第115000061期稍早開獎，第一區獎號：08、14、17、19、21、23，第二區：07。台彩公司晚間 22 時公布派彩結果，本期頭獎依舊未開出，但卻開出 1 注貳獎，獎項得主誕生於屏東縣。貳獎獎金為 1148 萬，與頭獎 2 億相差達 17 倍，這位貳獎得主絕對稱得上是「悲情幸運兒」。7 月 30 日開獎的威力彩頭獎2億元，台彩晚間 22 時公布中獎結果。今晚威力彩頭獎摃龜，貳獎則有 1 注中獎。這名幸運兒第一區 6 個號碼全中，但第二區沒中，拿到貳獎獎金 11,481,047 元。中獎彩券行如下：依照威力彩遊戲規則，第一區 38 個號碼選 6 個，第二區 8 個號碼中選 1 個，需要兩區的號碼全中才能奪得頭獎。因此最常見的威力彩包牌方式，就是第一區選好固定的 6 個號碼後，將第二區 8 個號碼全部都買下，一組金額為新台幣 800 元。若今晚這位幸運兒當時有採取「第二區包牌」策略，就能帶走 2 億天價頭獎財富。雖抱回 1148 萬多元獎金，但與頭獎僅差了一個號碼，落差之大也讓人直呼可惜。