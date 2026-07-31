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當洛杉磯道奇隊最初從多倫多藍鳥隊交易來左投艾瑞克·勞爾（Eric Lauer）時，原本的計畫只是讓他擔任消化局數的角色，以在低張力情況下為牛棚減壓。然而，隨著球隊先發輪值出現傷兵，勞爾把握機會證明了自己的價值。如今，隨著傷兵陸續歸隊，美媒與道奇隨隊記者指出，道奇極有可能在交易大限前逢高脫手，將這位左投擺上交易檯面。在葛拉斯諾（Tyler Glasnow）和史奈爾（Blake Snell）相繼受傷後，勞爾臨危受命進入先發輪值，並成為球隊不可或缺的關鍵齒輪。不過，隨著史奈爾即將傷癒歸隊，葛拉斯諾的復出也指日可待，道奇原本需要深度的先發輪值瞬間變得擁擠。道奇隨隊記者凱蒂·吳（Katie Woo）指出，洛杉磯現在可以考慮利用勞爾近期的復甦表現，在交易大限前大賺一筆。凱蒂將勞爾與達斯汀梅（Dustin May）進行了比較。梅在去年的交易大限被送走，換來了提布斯三世（James Tibbs III）與艾爾哈德（Zach Ehrhard）。如今提布斯三世已成為道奇農場系統中的新星，甚至有潛力作為籌碼，為球隊換來比梅更高階的潛力股。雖然有人認為考量到道奇先發投手的健康史，保留深度相當重要；但這也是交易這位31歲左投如此合理的原因。並非所有球隊都有本錢去角逐頂級先發，但幾乎所有季後賽競爭者都需要一位具備季後賽經驗且能穩定吃局數的投手。此外，若仔細檢視勞爾的進階數據，會發現他的表現確實存在回歸校正的隱憂。勞爾在道奇期間的防禦率（ERA）為3.35，但這可能有些失真。他的投手獨立防禦率（FIP）實際上高達5.45。他的場內安打率（BABIP）是極低的.207，且殘壘率高達驚人的88.5%。這兩項數據未來都有極高機率向平均值校正。即使道奇不引進其他外援，勞爾也很難擠進季後賽的先發輪值，甚至連季後賽名單都進不去。因此，美媒認為道奇在勞爾價值最低時買進，現在準備在他價值最高時賣出，絕對是一次非常聰明的商業操作。關於道奇在交易大限的最終策略，外界眾說紛紜。有人認為總管佛里曼（Andrew Friedman）會相對保守，專注於重新平衡農場系統；也有人預測球隊會非常有侵略性。但各方的一致共識是：只要底特律老虎隊的塔瑞克·史庫柏（Tarik Skubal）被擺上貨架，道奇絕對會伺機而動。然而，引進史庫柏的代價將非常昂貴，而佛里曼近年來非常注重農場系統的建構。這意味著在進行重磅交易後，迅速回補農場資產是當務之急。勞爾雖然無法換回重磅球星，但這位左投絕對能換回類似去年梅所帶來的回報。在球隊平衡現在與未來的需求時，這筆潛在交易將成為道奇佈局的關鍵一步。