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台北市長蔣萬安近日再拋「倒閣說」引發議論，如今更傳出有藍委構想，藍白共提不分區立委、禮讓民眾黨5席立委換取合作，但遭民眾黨打臉是放話，也有藍委私下向《NOWNEWS今日新聞》表示，這僅是立委私下閒聊的「玩笑話」，不解為何卻被當真。據悉，包括立法院長韓國瑜、國民黨團總召傅崐萁都沒有支持倒閣，更有藍委直言，「蔣萬安有點飄了，喊做不到的事情是『短多長空』」，過去蔣明明不是會說這種政治話語的人，如今卻變得理所當然。蔣萬安為了中聯致癌油事件，號召民眾站上凱道反毒油，國民黨更在現場喊出20萬人，士氣大振，蔣萬安隨後拋出「倒閣說」試圖延續聲量，更有不少區域立委支持，甚至還有人構想禮讓民眾黨5席不分區立委換取支持倒閣。然而消息曝光後，先是民眾黨主席黃國昌直言，國民黨立法院黨團有高度分歧，有不少跟他聯絡的立委反對；創黨主席柯文哲也直言「蔣萬安在講倒閣的時候，應該要有很清楚的論述，台灣是否禁得起再次動員式的選舉，這些都要考量」。國民黨團總召傅崐萁被問到此事時，也僅稱各種看法跟言論都尊重，民主社會任何情況都可以討論，但最大重點是致癌油要怎麼斷絕根源。據了解，蔣萬安拋出倒閣說前，黨中央並不知情，但有挺倒閣的親鄭派立委，已經去說明倒閣利弊，試圖促成，不過不少支持倒閣立委仍坦言，「不可能倒閣啦」。有不挺倒閣的藍委直呼，蔣萬安過去是最懂得人情世故、不會講政治性語言的人，怎麼會短短幾個月卻變成現在這樣，尤其725遊行時，不少人出錢出力，動員人力來，蔣萬安「只靠嘴巴」，卻在事後稱「本來就知道會來很多人」，讓不少地方幹部很不是滋味，「原來我們的努力，在你眼中是理所當然」。另有曾和蔣萬安共事人士指出，蔣萬安本身並不是主導議題的人，此事是幕僚「進言」，似乎急著想讓蔣萬安成為藍營新共主，想早點分位子，讓他直呼「有點2018年後的韓國瑜味道」，但也認為蔣萬安為了保持政治能量，後續應還會繼續拋出不少政治性話語，「我覺得這是短多長空」，要他不可不慎。