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爲實質協助熊本賑災與災後重建，高市府「社會救助金專戶」即日起受理各界賑災捐款，協助國內民眾以便利方式捐款支援災區。高雄市政府也將捐贈1500萬日圓協助熊本縣、熊本市的災後復原，高雄市長陳其邁以個人名義捐出50萬日圓，率先拋磚引玉，號召各界共同響應，盼攜手陪伴熊本度過難關，跨海傳遞台灣的溫暖與支持。回顧2014年高雄發生氣爆，熊本在第一時間跨海伸出援手，日本熊本縣蒲島郁夫知事親自帶來自熊本縣各界的善款。2016年熊本地震時，高雄市也曾以社會救助金專戶發起募款全力相助，雙方多年來以實際行動支持彼此。面對此次震災，高雄深感不捨，將與熊本共同面對災後挑戰。高雄市長陳其邁這週一才與熊本縣知事木村敬、熊本市長大西一史視訊討論三方合作。陳其邁強調，高雄與熊本不論是公部門或民間合作，早已如同家人般親密，震災發生後，高雄市消防局特搜隊第一時間完成整備，隨時準備提供援助；如今熊本縣雖已設置震災捐款專戶，考量跨國匯款程序較為繁複，高雄將以「社會救助金專戶」帳戶受理各界賑災捐款，市府將全數善款轉交熊本震災救援及重建使用。高雄市政府表示，「高雄市政府社會局社會救助金專戶」即日起受理各界賑災捐款，款項將直接交給熊本縣廳、熊本市政府來運用。捐款戶名：高雄市政府社會局社會救助金專戶，帳號：高雄銀行公庫部102103031319，捐款期間：即日起至115年8月31日，請註明：0728日本熊本賑災、捐款人姓名、地址及電話（為利開具捐款收據，請將匯款單影本傳真至07-3315872），或可透過高雄市政府社會局網頁，點選便民服務—捐款及徵信—捐款方式—線上捐款，內有信用卡及超商條碼等捐款方式，倘對捐款有任何問題，請洽07-3368333轉2064吳小姐。歡迎各界企業、團體與市民朋友踴躍響應，高雄將與熊本同心，祈願熊本早日重建家園。