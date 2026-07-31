外食族買自助餐最怕遇到計價標準不透明、全憑結帳阿姨或老闆「心算」的情況。日前高雄一名網友到當地一家自助餐店用餐，夾了 5 樣菜加上 30 碗白飯，結帳時店家直接喊價「300 元」，後來老闆重新計算，金額竟然瞬間變成230 元，整整相差了70元！雖然金額變便宜，但老闆事後的態度卻讓原 PO 當場氣炸，貼文曝光後吸引超過 500 多名網友熱烈討論。
5樣菜加白飯喊價300元！客人「蛤」一聲秒便宜70
近期有高雄人在臉書社團《仁武人大小事》發文並附上便當照片表示，自己當天購買的便當內容包含：一個青菜、一個皮蛋豆腐、半顆鹹蛋、一個腿排、五根蟹肉絲、30元白飯。
當原 PO 端著餐盤準備結帳時，店家看了一眼便開口喊出「300 元」。聽見這個天價，原 PO 當下完全不敢相信自己的耳朵，本能地大聲「蛤」了一聲，巨大的分貝瞬間讓現場的老闆、員工與其他顧客全部嚇了一跳。
原 PO 當下立刻提出質疑，要求老闆重新確認算錢方式。面對質疑，老闆趕緊重新計算了一遍，隨後改口表示：「是 230 元啦！」算下來直接省了 70 元。
不少在地人也紛紛驚呼，「就算是230也是貴吧」、「以後別去了」、「230還是算錯吧？這樣要230？」
出面澄清價格爭議！店家：分心算錯
針對本次自助餐計價爭議，據《TVBS》報導，店家出面澄清，當下是分心算錯，且認為已經重新計算並更正價格，但顧客仍標註300元價格，實在太惡劣。
對於菜色被嫌太貴，店家表示，自家便當價格確實較高，但品質與其他店家不同，因此計價也有差別。
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近期有高雄人在臉書社團《仁武人大小事》發文並附上便當照片表示，自己當天購買的便當內容包含：一個青菜、一個皮蛋豆腐、半顆鹹蛋、一個腿排、五根蟹肉絲、30元白飯。
當原 PO 端著餐盤準備結帳時，店家看了一眼便開口喊出「300 元」。聽見這個天價，原 PO 當下完全不敢相信自己的耳朵，本能地大聲「蛤」了一聲，巨大的分貝瞬間讓現場的老闆、員工與其他顧客全部嚇了一跳。
原 PO 當下立刻提出質疑，要求老闆重新確認算錢方式。面對質疑，老闆趕緊重新計算了一遍，隨後改口表示：「是 230 元啦！」算下來直接省了 70 元。
不少在地人也紛紛驚呼，「就算是230也是貴吧」、「以後別去了」、「230還是算錯吧？這樣要230？」
針對本次自助餐計價爭議，據《TVBS》報導，店家出面澄清，當下是分心算錯，且認為已經重新計算並更正價格，但顧客仍標註300元價格，實在太惡劣。
對於菜色被嫌太貴，店家表示，自家便當價格確實較高，但品質與其他店家不同，因此計價也有差別。