近期國立故宮博物院的「《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響」特展，在台灣社群網路上掀起熱烈討論。這部經書不僅是精美絕倫的國寶，民間盛傳，親眼看過能得七世福報」，吸引大批民眾爭相朝聖。有趣的是，Threads有網友表示，參觀時「走進去頭皮發麻，能量真的很高」，讓這部擁有三百多年歷史的佛教經典，更增添幾分神祕色彩。本文整理《龍藏經》是什麼、現在在哪？內容、由來一次看。
故宮《龍藏經》是什麼？37萬兩黃金打造「甘珠爾」 內容、由來一覽
製作於清朝康熙年間的《內府泥金寫本藏文龍藏經》（簡稱《龍藏經》），由太皇太后孝莊文皇后積極推動，屬藏文「甘珠爾」類別，「甘珠爾」意為「佛語之譯」，內有釋迦牟尼佛口授口傳諸經；《龍藏經》既是凝聚滿、蒙、藏各族信仰認同的象徵，更是清宮頂級工藝的極致展現，耗時兩年才修造完成。
故宮南院曾表示，《龍藏經》是歷來最華麗、保存相對完整，文化部所核定的「國寶」、「甘珠爾 」代表釋迦牟尼「親口」所說的經典匯集。全套經文使用大量「泥金」（金粉）書寫，據傳在當時耗費高達37萬餘兩白銀購買黃金。
而護經板等裝幀配件，還融合了彩繪、漆藝、鑲嵌金屬與各式珠寶；加上這次故宮北院的特展，是首度將經葉、護經板與全套裝幀配件「完整」結合一起展出，打破過去只展示部分經葉的框架，非常推薦民眾前往觀看。
民間盛傳親眼見證得「七世福報」！網友「看過會頭暈」的真相
關於「七世福報」傳說，藏傳佛教中，匯集佛陀親授教法「甘珠爾」，具有極高的神聖地位，民間盛傳，只要親眼看過這部華麗且保存完整的《龍藏經》，能獲得七世的福報與平安，有如跨越300多年的慈悲祝願，吸引大批民眾爭相朝聖，不少參觀過的人還說，排隊等了1.5～3小時才看到。
Threads有網友表示，參觀時「走進去頭皮發麻，能量真的很高」，掀起眾多人熱論；一部分人認為，真的是經書「磁場能量太強」；但也有人覺得，以科學與實境角度分析，使用了大量的黃金泥金與珠寶的《龍藏經》，在展場聚光燈照射下、更為璀璨耀眼，而且文物細節繁複又微小，在展廳內人潮擁擠的情況下，民眾聚精會神地緊盯著會反光金字與細膩紋飾觀看，可能是造成視覺疲勞、進而引發頭暈現象的原因。
該展轟動的程度，也讓館方在Facebook粉絲專頁上發文致謝，表示：「感謝近期在 Threads 等社群平台上關於《龍藏經》的熱烈討論，吸引許多朋友前來故宮一睹經典風采，我們對此深感榮幸與感謝。」故宮也提醒，「本特展分兩檔展出，配合展件輪替與場地維護作業，將於8月3日至8月7日 暫時關閉5天，若造成您的不便，敬請見諒。」
故宮推薦「不用人擠人」觀展秘訣！龍藏經現在在哪？展覽資訊一次看
有感爆紅造成大批人潮排隊，故宮還忍不住建議，若擔心近日展場人潮較為擁擠，影響觀賞品質，建議可以彈性規劃參觀時間，不需急於這幾日前往。
官方更透露，其實《龍藏經》在故宮南部院區是「常設展出」；故宮南院也幽默表示：「南院能量也蠻強的！」，推薦想要擁有較佳觀展品質、靜心感受國寶細節的民眾，不妨趁暑假安排一趟嘉義故宮南院之旅，不用人擠人也能靜心欣賞。
騎乘《龍藏經》機車！故宮聯名太有創意 電動車款8萬有找
《龍藏經》圈粉眾多，竟有民眾發現，故宮博物院的網路精品商城有在賣《龍藏經》聯名機車，實在太狂、太有創意了！吸引網友笑說「到底誰會在故宮買機車？」
《NOWNEWS今日新聞》記者查詢，該系列共上架3款eMOVING EZ-R百年特仕版車款，其中，最受大家討論的便是「eMOVING 旗艦車款EZ-R故宮百年龍藏經特仕版」，創意來自於國立故宮博物院院藏品「藏文寫本龍藏經秘密部」，每輛價格79900元。
介紹文還表示，龍紋圖騰讓騎士如同帝王般馳騁街頭，盡享駕馭快感。並搭配一張「eMOVING 旗艦車款EZ-R故宮百年龍藏經特仕版」途經古色古香中式庭園的示意圖，令人莞爾。
「《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響」特展資訊
第一檔展期：5月9日至8月2日
換展期間：8月3日至8月7日（此5天期間展廳將暫停開放）
第二檔展期：8月8日至11月8日
地址：北部院區（台北市士林區至善路二段221號）第一展覽館 103、104
南部院區（嘉義縣太保市故宮大道888號）
我是廣告 請繼續往下閱讀
製作於清朝康熙年間的《內府泥金寫本藏文龍藏經》（簡稱《龍藏經》），由太皇太后孝莊文皇后積極推動，屬藏文「甘珠爾」類別，「甘珠爾」意為「佛語之譯」，內有釋迦牟尼佛口授口傳諸經；《龍藏經》既是凝聚滿、蒙、藏各族信仰認同的象徵，更是清宮頂級工藝的極致展現，耗時兩年才修造完成。
故宮南院曾表示，《龍藏經》是歷來最華麗、保存相對完整，文化部所核定的「國寶」、「甘珠爾 」代表釋迦牟尼「親口」所說的經典匯集。全套經文使用大量「泥金」（金粉）書寫，據傳在當時耗費高達37萬餘兩白銀購買黃金。
而護經板等裝幀配件，還融合了彩繪、漆藝、鑲嵌金屬與各式珠寶；加上這次故宮北院的特展，是首度將經葉、護經板與全套裝幀配件「完整」結合一起展出，打破過去只展示部分經葉的框架，非常推薦民眾前往觀看。
關於「七世福報」傳說，藏傳佛教中，匯集佛陀親授教法「甘珠爾」，具有極高的神聖地位，民間盛傳，只要親眼看過這部華麗且保存完整的《龍藏經》，能獲得七世的福報與平安，有如跨越300多年的慈悲祝願，吸引大批民眾爭相朝聖，不少參觀過的人還說，排隊等了1.5～3小時才看到。
Threads有網友表示，參觀時「走進去頭皮發麻，能量真的很高」，掀起眾多人熱論；一部分人認為，真的是經書「磁場能量太強」；但也有人覺得，以科學與實境角度分析，使用了大量的黃金泥金與珠寶的《龍藏經》，在展場聚光燈照射下、更為璀璨耀眼，而且文物細節繁複又微小，在展廳內人潮擁擠的情況下，民眾聚精會神地緊盯著會反光金字與細膩紋飾觀看，可能是造成視覺疲勞、進而引發頭暈現象的原因。
該展轟動的程度，也讓館方在Facebook粉絲專頁上發文致謝，表示：「感謝近期在 Threads 等社群平台上關於《龍藏經》的熱烈討論，吸引許多朋友前來故宮一睹經典風采，我們對此深感榮幸與感謝。」故宮也提醒，「本特展分兩檔展出，配合展件輪替與場地維護作業，將於8月3日至8月7日 暫時關閉5天，若造成您的不便，敬請見諒。」
有感爆紅造成大批人潮排隊，故宮還忍不住建議，若擔心近日展場人潮較為擁擠，影響觀賞品質，建議可以彈性規劃參觀時間，不需急於這幾日前往。
官方更透露，其實《龍藏經》在故宮南部院區是「常設展出」；故宮南院也幽默表示：「南院能量也蠻強的！」，推薦想要擁有較佳觀展品質、靜心感受國寶細節的民眾，不妨趁暑假安排一趟嘉義故宮南院之旅，不用人擠人也能靜心欣賞。
《龍藏經》圈粉眾多，竟有民眾發現，故宮博物院的網路精品商城有在賣《龍藏經》聯名機車，實在太狂、太有創意了！吸引網友笑說「到底誰會在故宮買機車？」
《NOWNEWS今日新聞》記者查詢，該系列共上架3款eMOVING EZ-R百年特仕版車款，其中，最受大家討論的便是「eMOVING 旗艦車款EZ-R故宮百年龍藏經特仕版」，創意來自於國立故宮博物院院藏品「藏文寫本龍藏經秘密部」，每輛價格79900元。
介紹文還表示，龍紋圖騰讓騎士如同帝王般馳騁街頭，盡享駕馭快感。並搭配一張「eMOVING 旗艦車款EZ-R故宮百年龍藏經特仕版」途經古色古香中式庭園的示意圖，令人莞爾。
第一檔展期：5月9日至8月2日
換展期間：8月3日至8月7日（此5天期間展廳將暫停開放）
第二檔展期：8月8日至11月8日
地址：北部院區（台北市士林區至善路二段221號）第一展覽館 103、104
南部院區（嘉義縣太保市故宮大道888號）