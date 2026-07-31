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美國聯準會（Fed）最新利率決策出爐後，美企繼續公布季度財報，微軟（Microsoft）受Azure業務成長消息提振，股價上漲逾15%，半導體板塊亦從拋售潮反彈上漲，推動美股週四走強，不只道瓊工業指數勁揚超過600點，那斯達克指數也終止連續6個交易日的跌勢，費城半導體指數亦強彈超過8%。綜合《CNBC》等外媒報導，由於投資人擔心聯準會在抑制通膨方面行動遲緩，導致美債殖利率飆升，加上美國政府新一輪關稅措施、中東局勢緊張、國際油價波動等因素疊加，美股在前一天（當地時間週三）經歷了慘淡的交易。時隔一天，美股集體回暖，擺脫前一交易日的猛烈賣壓，主要受惠於微軟財報表現佳，半導體類股同步展開報復性反彈。30日收盤，美股道瓊工業指數上漲613.92點或1.19%，報52208.06點；那斯達克指數上漲679.24點或2.78%，報25122.18點；標普500指數上漲121.48點或1.66%，報7437.63點；費城半導體指數飆升855.50 點或8.19%，報11302.99點。焦點個股方面，微軟因業績理想，當天股價抽高約15.5%，為表現最強的道指成份股，市值單日增加4500億美元；輝達（Nvidia）、特斯拉（Tesla）分別升約2.7%和3.5%。晶片股亦回穩，美光科技（Micron）及英特爾（Intel）分別大漲約18.3%及11.3%，SK海力士及台積電的ADR分別高升17.5%及7.6%。不過，前一天剛公布財報的美國科技巨頭Meta，則因每股盈利（EPS）、淨利均遜於市場預期，加上持續投資AI導致自由現金流劇減，引發市場憂慮，股價瀉近8%。分析認為，Meta在AI領域依然扮演至關重要的角色，但它仍在摸索前進，所以成本、營收都有所波動。