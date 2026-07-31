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半夜才下飛機沒機捷搭了！機場接送、客運、計程車各種回家路

下飛機時已經是深夜11點50分了，機場捷運根本已經收班，想問大家是不是都會直接搭Uber才能回到台北？」

▲有些人選擇搭Uber、計程車回家，有些人則是選擇機場接送服務、甚至搭客運都有。（圖／Uber提供）

半夜落地回家最新辦法！URiDE租車開回家超爆省錢又方便

可以預約URiDE租車開回家，落地之前6小時前就可以預約，選擇「恣意租還」，現在很多人都這樣，去年才開始的新服務，開回台北根本只要200多元超級便宜有夠省錢，但前提是自己或者朋友會開車啦！

▲「URiDE」共享租車平台，他們在2025年9月25日攜手嘟嘟房在桃園機場第一航廈停車場推出甲租乙還與智慧租還服務，讓旅客可以輕鬆從機場或住處往返，只要你會開車就能使用，價格還更便宜。（圖/URiDE官網）

出國玩經常有許多人會選擇晚回程的班機，不浪費任何機票錢，但每次抵達台灣時都已經是半夜，入境之後機場捷運就已經收班，只好搭乘計程車或者Uber回家，又是一筆不少的費用。對此，就有網友討論「好奇大家如果半夜才下飛機都是怎麼回到家？」結果釣出許多人分享，有人搭客運、選擇機場接送，但也有人表示現在都已經改在機場透過共享URiDE平台租車，超級省錢又快速到家。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「從國外搭飛機返台，貼文曝光後，不少人分享經歷表示「我自己是預約機場接送啦，大概800元到家，我覺得還行」、、「機場接送+1，不然有其他方法推薦嗎？」留言區當中，有內行人分享，如果你是會開車，或同行友人會開車的話，然而網友分享的這個「URiDE」是一個共享租車的平台，也就是說不論你是要從台北到桃機，還是從桃機到台北，都沒有問題，只要你或者同行友人會開車，租了URiDE之後，就能夠自行移動到桃機或者回家，也不用擔心落地之後沒有機捷可以搭的問題。該方法讓許多用過的人表示