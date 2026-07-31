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▲李冠儀說變態偷偷拉開她的簾子，她一開始還沒發現。（圖／ 我愛貓大YouTube）

「車界女神」李冠儀近日公開自己遭同業職場霸凌與性騷擾7年的故事，讓粉絲相當心疼。而李冠儀過去也曾分享，自己被變態尾隨的恐怖經歷，當時她在百貨公司逛街，進去試穿內衣，怎料變態佯裝是她的男友，一路尾隨到試衣間，還直接拉開她的簾子，導致她試穿的模樣全被看光，讓李冠儀嚇壞。李冠儀2008年上節目《康熙來了》分享遇到變態的恐怖遭遇，表示有次自己在百貨公司的專櫃試穿內衣，竟有一名變態尾隨；李冠儀說自己一開始還沒發覺：「我以為他是別的女生的男朋友，結果他就是偷偷把我的那個簾子拉開」，直到店員在後面詢問男子是誰時，李冠儀才發現自己被偷看，嚇一大跳。最後變態因為被抓包，就火速落跑，小S連忙追問李冠儀有沒有報警，李冠儀則無奈地說，百貨公司人很多，所以沒抓到，她也透露該變態長得很斯文，有點像陳漢典，她一開始才沒防備心。而近日李冠儀則在臉書分享自己過去主持《夢想街57號》遭遇騷擾的故事，她氣憤直言：「忍了7年多，原本以為離開了、劃清界線就沒事了。但沒想到，有些陰影並沒有因為我的沉默而結束。」李冠儀說自己前陣子又在品牌活動上遇到這名在職場騷擾她的人，對方直接伸手從背後抓住她，讓她深感被冒犯，難過直呼：「我真的很熱愛我的工作，但我認識的汽車圈，不該是這樣充滿威脅與黑暗的。」李冠儀的種種遭遇令人心疼，粉絲紛紛喊話，希望李冠儀公布對方真實身分：「支持提告，不要認輸」、「只要是事實，就公布姓名吧」、「車界的me too，讓他燒起來」。