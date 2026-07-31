美國科技巨擘微軟（Microsoft）公布最新財報後，受惠於雲端業務Azure成長展望優於市場預期，該公司股價30日勁揚逾15%，市值單日增加約4500億美元，不只帶動AI概念股、半導體板塊全面反彈，還刷新輝達（NVIDIA）去年創下的紀錄。
根據《路透社》報導，微軟預估，2027財年第一季，Azure雲端業務，按固定匯率，營收成長率可達45%，高於市場原先預估的41%，顯示企業對AI服務的需求持續升溫，也讓投資人對微軟龐大的AI投資開始產生信心。
受利多激勵，當地時間週四，微軟股價收盤大漲超過15%，市值攀升至約3.35兆美元，單日增加約4500億美元，超越輝達2025年4月9日創下的單日4410億美元紀錄。
市場分析指出，過去一段時間，投資人擔心科技巨頭是否投入過多成本來發展AI，壓縮獲利能力，但微軟最新的財報與財測顯示，其在AI領域的巨額投資開始獲得回報，並逐漸反映在雲端業務成長與現金流表現，有助於緩解市場疑慮。
Zacks Investment Management首席市場策略師莫貝利（Brian Mulberry）表示，微軟的季度業績非常強勁，符合市場預期，增長的關鍵驅動力來自雲端運算和AI部門。
在微軟帶動下，美國科技股全面走強，當天費城半導體指數大漲逾8%，那斯達克指數也終止連續6個交易日跌勢，多家華爾街券商隨後上調微軟目標價，市場似乎對其AI業務前景轉趨樂觀。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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Zacks Investment Management首席市場策略師莫貝利（Brian Mulberry）表示，微軟的季度業績非常強勁，符合市場預期，增長的關鍵驅動力來自雲端運算和AI部門。
在微軟帶動下，美國科技股全面走強，當天費城半導體指數大漲逾8%，那斯達克指數也終止連續6個交易日跌勢，多家華爾街券商隨後上調微軟目標價，市場似乎對其AI業務前景轉趨樂觀。
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