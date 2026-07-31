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伊朗伊斯蘭革命衛隊30日透過聲明宣稱，為了報復美軍對格什姆島（Qeshm island）施襲，已精準打擊美軍位於約旦的空軍基地，造成多名基地人員傷亡，並摧毀了3架F-35戰機。不過，這項消息已遭到美國中央司令部（CENTCOM）否認。美國中央司令部同一天在官方X平台發文，澄清沒有美國飛機被摧毀或損壞，因為伊朗所有飛彈、無人機均被攔截，或未能到達目標區域。美國中央司令部也否認有關油輪「M/T Nora」成功突破美國海上封鎖的傳言，強調目前有超過20艘美軍艦艇、數百架飛機、數千名軍人，正隨時保持警惕，繼續全面執行對伊朗的封鎖。此外，美國中央司令部亦駁斥了伊朗伊斯蘭革命衞隊，對於荷姆茲海峽自由開放，將帶來航行危險的說法，重申對商船及其船員構成直接危險的，就是來自伊朗的威脅。