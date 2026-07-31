白海豚颱風未來路徑受到關注，根據氣象專家吳德榮表示，白海豚未來5天向西北西轉偏西進行，並朝日本南方海面接近，根據歐洲人工智能模式，未來10天「暴風範圍侵襲機率圖」顯示，台灣北部機率在10%以下，下周五至周日（8月7至9日）颱風外圍環流逐漸接近，北台灣有機會變天轉雨，但不確定仍大應密切觀察，此外，白海豚目前維持維持平均風速60米/秒，與「巴威」紀錄持平，是否挑戰今年風王仍待觀察。
白海豚颱風今挑戰顛峰！最新路徑曝光：侵台機率不是0％
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄中表示，根據最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，第13號強颱「白海豚」目前仍維持平均風速60米/秒，平「巴威」的紀錄，今日將挑戰顛峰，是否能順利觸及平均風速63米/秒，而獨居今年風王？尚待觀察。
吳德榮進一步提到，白海豚未來5天行徑向西北西略轉偏西進行，朝日本南方海面接近。最新歐洲人工智能模式未來10天的「暴風範圍侵襲機率圖」顯示，系集平均路徑經日本琉球、九州之間，暴風範圍侵襲機率亦以琉球及九州一帶較高，臺灣北部的機率還在10%以下，因不確定性大、應密切觀察其向南調整的可能。
一周天氣一次看！下周末北台灣可能變天
吳德榮指出，今、明（31、1日）兩天太平洋高壓稍增強，大氣漸趨穩定，各地晴時多雲、午後山區仍有局部雷雨的機率，各地白天偏熱，要防晒、防中暑。今日各地氣溫如下：北部24至36度、中部24至35度、南部24至36度、東部23至35度。
吳德榮分析，周日至下周三（8月2日至5日）太平洋高壓籠罩，大氣穩定，正值盛夏，各地晴熱，都要注意防晒、防中暑。下周四（8月6日）水氣漸增、午後局部雷陣雨的機率提高。下周五至周日（8月7至9日）颱風外圍環流逐漸接近，北臺轉雨，因不確定性大、需再觀察。
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氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄中表示，根據最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，第13號強颱「白海豚」目前仍維持平均風速60米/秒，平「巴威」的紀錄，今日將挑戰顛峰，是否能順利觸及平均風速63米/秒，而獨居今年風王？尚待觀察。
一周天氣一次看！下周末北台灣可能變天
吳德榮指出，今、明（31、1日）兩天太平洋高壓稍增強，大氣漸趨穩定，各地晴時多雲、午後山區仍有局部雷雨的機率，各地白天偏熱，要防晒、防中暑。今日各地氣溫如下：北部24至36度、中部24至35度、南部24至36度、東部23至35度。
吳德榮分析，周日至下周三（8月2日至5日）太平洋高壓籠罩，大氣穩定，正值盛夏，各地晴熱，都要注意防晒、防中暑。下周四（8月6日）水氣漸增、午後局部雷陣雨的機率提高。下周五至周日（8月7至9日）颱風外圍環流逐漸接近，北臺轉雨，因不確定性大、需再觀察。