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▲林志玲睡前會先把自己隔天要吃的燕麥杯準備好。（圖／林志玲IG@chiling.lin）

51歲的第一名模林志玲近日在社群上分享，自己會準備隔夜燕麥當作早餐，因為燕麥能很好的穩定血糖，還有飽足感，她通常會加入優格或是無糖豆漿、杏仁奶，再搭配上抗氧化的藍莓、甜菜根，或是富含健康油脂的酪梨，就會很有飽足感。如此營養滿分的早餐，是她的凍齡祕訣，讓粉絲看了也驚呼：「難怪姐姐都不會變老」。隔夜燕麥是許多飲控族群的早餐，林志玲也是愛好者，她說自己通常下班回家，就會準備隔天要吃的燕麥杯。林志玲強調「早餐一定要吃」，所以她選擇飽足感強的燕麥，搭配上有助腸道蠕動的優格，再選擇杏仁奶或無糖豆漿浸泡，將它們攪拌在一起就可以放進冰箱了。林志玲還分享小撇步，如果有時候想吃不同風味的隔夜燕麥，可以再加入蜂蜜、亞麻仁籽粉或草莓粉、可可粉調味，隔天要吃的時候，再搭配上自己喜歡的水果，會更有飽足感。林志玲最愛的搭配是甜菜根或藍莓、酪梨，都是對身體好處多多的食物。林志玲的用心分享讓粉絲獲益良多，紛紛留言：「姐姐吃得好健康」、「和志玲姐姐奇亞籽是同一牌」、「好可愛的志玲姐姐，攪拌攪拌攪拌」、「志玲姐姐狀態真的很好」、「原來早餐都這樣吃，難怪姐姐都不會變老」。其實林志玲除了吃隔夜燕麥，每天也一定會喝足2000c.c.的溫開水，還會用滴雞精溫補，並選擇吃原型食物，自律的飲食習慣再搭配上定期健身、做瑜珈，讓林志玲出道20多年，身材始終如一，完全沒走鐘。