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▲被問何時回歸大銀幕，張柏芝表示，自己從來沒有放棄電影，只是在等待好角色。（圖／張柏芝工作室微博）

▲謝賢（左）生前曾經公開大讚張柏芝是「難得的好媳婦」、「最好的兒媳」。（圖／翻攝自微博）

已故資深港星謝賢16日病逝、20日完成出殯和火化儀式，並向外界公布死訊，媳婦張柏芝第一時間將粉專頭貼換成黑圖，日前她於公公過世後首次現身公開活動，穿著一身黑色服裝，面對媒體追問相關細節，張柏芝全程不發一語，相當低調。張柏芝28日受邀出席北京某珠寶品牌的發布會，這是她在前公公謝賢病逝後，首度於公開場合面對大批媒體，張柏芝身穿黑色緞面外套，內搭同色蕾絲上衣，典雅又高貴，面對現場媒體追問謝賢過世相關問題，她始終沉默不語，還被拍到眉頭深鎖，整場活動絕口不提家務事。發布會正式開始，張柏芝走到眾人面前才露出笑容，與大家說笑互動，媒體關心她10年沒有推出電影作品，問及何時回歸大銀幕，她沒有給出確切時間，只表示：「自己對電影永遠都沒有想要說往後退的想法，只是在等待真的覺得很好的角色。」謝賢生前曾經在節目中坦言，自己很疼愛張柏芝，並感性地表示「再豐富的物質也比不上兩名孫子」，肯定她為謝家生下Lucas和 Quintus兩名孫子，還公開大讚張柏芝是「難得的好媳婦」、「最好的兒媳」，即使張柏芝和謝霆鋒離婚，謝賢依然多次稱讚張柏芝獨自照顧孩子無微不至，離婚後也未阻攔謝家人看孫子、主動保持良好聯繫，對前媳婦評價甚高。