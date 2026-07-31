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白海豚颱風路徑改變了！1劇本台灣最危險：不排除發海警

▲氣象專家林得恩表示，目前需要評估太平洋高壓西伸程度，若西伸分量多一點，白海豚路徑將較南偏，並持續朝中國浙江附近前進，距離台灣也比較近，（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

目前需要評估太平洋高壓西伸程度，若西伸分量多一點，白海豚路徑將較南偏，並持續朝中國浙江附近前進，距離台灣也比較近，北部外海、東北部外海發布海上颱風警報機會將增加，預估下周四（8月6日）至下周日（8日9日）推估是搖滾時刻。

▲白海豚颱風會不會來台灣，下周西伸是走向關鍵，若西伸分量增加，將加深對台灣的影響。（圖／NCDR）

颱風會不會來台灣？白海豚颱風最新動態：下周是關鍵