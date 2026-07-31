白海豚颱風路徑又修正，根據氣象專家林得恩表示，白海豚運動方向西分量增加，目前需要評估太平洋高壓西伸程度，若西伸程度較多路徑將南偏，並朝中國浙江附近前進，距離台灣較近，北部外海、東北部外海將有機會發布海上颱風警報，並評估在下周四（8月6日）至下周日（8日9日）是風雨最猛烈時刻；但若西伸程度減少，路徑將調整偏北，並持續朝中國江蘇附近前進，對台灣影響也較小。
白海豚颱風路徑改變了！1劇本台灣最危險：不排除發海警
氣象專家林得恩在「林老師氣象站」表示，斷言白海豚颱風未來走向還言之過早，距離時間還久、變數又多，加上環境條件也正在調整，不確定性太高了。根據AI數值模式或是傳統物理模式顯示，看法仍然相當分歧，路徑偏北或是偏南，對台灣影響都非常不一樣，但白海豚運動軌跡向西分量確實增加，代表太平洋高壓勢力正在西伸。
林得恩指出，目前需要評估太平洋高壓西伸程度，若西伸分量多一點，白海豚路徑將較南偏，並持續朝中國浙江附近前進，距離台灣也比較近，北部外海、東北部外海發布海上颱風警報機會將增加，預估下周四（8月6日）至下周日（8日9日）推估是搖滾時刻。
但林得恩說明，若太平洋高壓西伸若少一點，白海豚路徑將調整為偏北方向，並持續朝中國江蘇附近前進，這條路徑對台灣而言，對台灣的影響也相對減小許多。
颱風會不會來台灣？白海豚颱風最新動態：下周是關鍵
根據氣象署最新資訊，強颱白海豚今日凌晨2時中心位置在北緯17.8度，東經163.0度，以每小時19公里速度，向西北西進行。中心氣壓895百帕，近中心最大風速每秒60公尺，瞬間最大陣風每秒75公尺。
氣象署表示，白海豚颱風目前強度快速增強中，但因距離台灣仍遠，未來一週內持續以西北西朝日本南方海面移動，預估對台灣天氣暫無影響，但因下周颱風將移動到日本東南方海面後，各國模式顯示分歧，仍有不確定性，要等到下周才會比較明朗。
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氣象專家林得恩在「林老師氣象站」表示，斷言白海豚颱風未來走向還言之過早，距離時間還久、變數又多，加上環境條件也正在調整，不確定性太高了。根據AI數值模式或是傳統物理模式顯示，看法仍然相當分歧，路徑偏北或是偏南，對台灣影響都非常不一樣，但白海豚運動軌跡向西分量確實增加，代表太平洋高壓勢力正在西伸。
但林得恩說明，若太平洋高壓西伸若少一點，白海豚路徑將調整為偏北方向，並持續朝中國江蘇附近前進，這條路徑對台灣而言，對台灣的影響也相對減小許多。
根據氣象署最新資訊，強颱白海豚今日凌晨2時中心位置在北緯17.8度，東經163.0度，以每小時19公里速度，向西北西進行。中心氣壓895百帕，近中心最大風速每秒60公尺，瞬間最大陣風每秒75公尺。
氣象署表示，白海豚颱風目前強度快速增強中，但因距離台灣仍遠，未來一週內持續以西北西朝日本南方海面移動，預估對台灣天氣暫無影響，但因下周颱風將移動到日本東南方海面後，各國模式顯示分歧，仍有不確定性，要等到下周才會比較明朗。