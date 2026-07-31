以色列媒體《第12頻道》30日晚間引述消息人士透露，巴勒斯坦伊斯蘭武裝組織哈馬斯（Hamas），應該很快就會簽署逐步解除武裝的協議。就在同一天，美國總統川普（Donald Trump）宣布，「和平委員會」達成一項歷史性協議，哈馬斯及加薩地區所有武裝團體，將全面解除武裝。
川普在自家社群平台發文，表示這項協議是落實「加薩20點計畫」的重要里程碑。按照協議，加薩地帶將逐步由新的巴勒斯坦政府接管，該政府將與「和平委員會」合作，負責當地治理。以色列將獲得應有的安全保障，加薩將不再被用來當作發動恐怖攻擊的基地。
川普指出，協議將分階段實施。隨著解除武裝進程完成，以色列軍隊將逐步撤出，後續國際穩定部隊將與新組成的巴勒斯坦警察部隊合作，承擔維護加薩及週邊地區安全的責任。
川普同時感謝埃及、卡達、土耳其等國，為推動協議所做的斡旋，並補充說雖然已取得重大進展，後續仍有大量工作需要完成，強調10月7日（2023年）的威脅絕對不能重演，加薩最終將交到為巴勒斯坦人民服務的「全新」巴勒斯坦政府手中。
關於「和平委員會」
川普於今年1月下旬宣布成立該委員會，由他本人擔任主席，目標是解決全球衝突。
當時，這項決定曾引發部分專家憂慮，認為可能會導致聯合國角色被削弱，各國政府對於加入此倡議的反應也相當謹慎，雖然美國部分中東盟友表態會參與，但不少傳統西方盟國則選擇觀望。
背景：脆弱的加薩停火
據川普去年底公布的加薩計畫，該委員會最初構想，是為了支持加薩停火後的治理與重建，同時扮演監督的角色，但後來卻逐漸演變成更為龐大、目標更為宏遠的組織，重建加薩變成只是轄下的任務之一。
雖然加薩去年10月起便處於停火狀態，但協議相當脆弱，儘管以色列、哈馬斯均有簽署，但雙方互控破壞協議的情況時有所聞。
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川普指出，協議將分階段實施。隨著解除武裝進程完成，以色列軍隊將逐步撤出，後續國際穩定部隊將與新組成的巴勒斯坦警察部隊合作，承擔維護加薩及週邊地區安全的責任。
川普同時感謝埃及、卡達、土耳其等國，為推動協議所做的斡旋，並補充說雖然已取得重大進展，後續仍有大量工作需要完成，強調10月7日（2023年）的威脅絕對不能重演，加薩最終將交到為巴勒斯坦人民服務的「全新」巴勒斯坦政府手中。
關於「和平委員會」
川普於今年1月下旬宣布成立該委員會，由他本人擔任主席，目標是解決全球衝突。
當時，這項決定曾引發部分專家憂慮，認為可能會導致聯合國角色被削弱，各國政府對於加入此倡議的反應也相當謹慎，雖然美國部分中東盟友表態會參與，但不少傳統西方盟國則選擇觀望。
背景：脆弱的加薩停火
據川普去年底公布的加薩計畫，該委員會最初構想，是為了支持加薩停火後的治理與重建，同時扮演監督的角色，但後來卻逐漸演變成更為龐大、目標更為宏遠的組織，重建加薩變成只是轄下的任務之一。
雖然加薩去年10月起便處於停火狀態，但協議相當脆弱，儘管以色列、哈馬斯均有簽署，但雙方互控破壞協議的情況時有所聞。