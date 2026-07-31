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▲粿粿把房子賣掉，范姜彥豐只能臨時搬家，他透露因為房子是共同購買，雖然希望官司結束後再處理房子，但也無權決定。（圖／翻攝自IG@zack_fanchiang）

范姜彥豐日前PO影片控訴因房子被粿粿賣掉，自己被迫搬家，不料粿粿透過律師發聲明反擊說早已通知多次，范姜也因此遭批是在賣慘，而之後范姜再發文怒控粿粿說謊，雙方隔空互槓，讓外界霧裡看花。而近日粿粿在內湖的房產實際登記資料也曝光，3年前砸3300萬買下的房子，在6月賣出後，僅賺了69萬元。范姜日前指控遭粿粿逼迫搬離住處，而據《ETtoday》報導，該住處就是粿粿在3年前砸下3366萬元購入、位於台北市內湖五期重劃區行善路的房產，權狀為57.6坪，屋齡約14年。而在今年3月，該房產遭到假扣押後，直到6月才塗銷，隔天就登記賣出，成交價為3435萬元，跟當初購入的金額相比，僅賺了69萬元。事實上，在范姜指控被粿粿逼迫搬家後，粿粿律師反擊表示已經通知超過7次以上。而對此，范姜也再度發聲明反駁粿粿方的說法，指出自己考量家人就學環境，主張訴訟定讞再處理房產，對方卻在假扣押撤銷僅2天內完成「新屋主未看房」的閃電過戶並要求搬離，「所謂通知7次說法純屬蒙太奇式謊言也為其慣用手段！」對於粿粿指出他未繳房貸的說法，他也表示自己從未否認停止繳納房貸，因為雙方對財產分配毫無共識，「我未討回的款項早足以支付3至4年房貸，暫停支付是合理安排。」並強調住所是婚後財產，續住合情合理，並喊話粿粿不要帶風向，一來一往隔空互嗆，讓兩人再度備受討論。