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▲趣里（如圖）去年8月才公開嫁給三山凌輝的婚訊，想不到結婚沒多久就遭背叛。（圖／趣里IG@shuri.and.mg.official）

日本男星三山凌輝與前寶塚女星花乃瑪莉亞（花乃瑪麗亞）因主演音樂劇版《愛的迫降》假戲真做，雙雙背叛家庭發展不倫戀，更不惜開房約會。日媒因此加碼曝光兩人的調情簡訊，三山凌輝露骨告白花乃瑪莉亞：「我真的喜歡妳到不行」，兩人私下甚至以「令和明星情侶」自居，毫無悔意的態度引爆網友公憤，更讓三山凌輝的妻子趣里遭受極大打擊。據日媒《週刊文春》報導，27歲的三山凌輝於2025年離開男團BE:FIRST後，與作為演員的趣里奉子成婚，並升格新手爸爸，未料婚姻未滿一年，即因合作舞台劇與33歲的已婚人妻花乃瑪莉亞擦出火花。兩人多次被目擊前往新宿高級飯店幽會，事後雙方經紀公司雖承認有「不當行為」並公開致歉，但知情人士透露，兩人根本毫無悔意。甚至在狗仔突襲採訪當天，照常赴飯店約會。後續狗仔加碼曝光兩人的聊天紀錄，花乃瑪莉亞先是傳訊撒嬌：「我好困擾，不要再讓我更喜歡你了。」三山凌輝則肉麻回覆：「好可愛，我真的喜歡妳到不行，已經完全控制不住，我們的相遇就是命運。」花乃更拿兩人合作的舞台劇開玩笑說：「我們該不會…真的要『迫降』了吧？」三山凌輝則得意洋洋地形容：「我們這不就是令和時代誕生的浪漫明星情侶嗎？」誇張對話讓全網傻眼。不只私訊超甜蜜，舞台劇現場的工作人員也痛批兩人將公司警訊當耳邊風，在排練與演出期間，不僅未保持距離，更無視劇組人員勸阻，還要求專屬的獨立包廂，演出前更旁若無人地一起鋪瑜伽墊拉筋伸展、運動聊天。對於飯店約會一事，兩人也稱是為了討論角色才私下見面，但這藉口根本難以服眾。面對丈夫在婚姻與育兒期間的無情背叛，作為星二代出身的正宮趣里受訪時神情憔悴，坦承自己並不知情，更痛心地說：「真的非常震驚」。粉絲因此相當心疼趣里，抨擊三山凌輝是「世紀渣男」、「賤男偶像」。而花乃瑪莉亞目前育有1子，老公是圈外人，所以沒出面受訪，他們似乎也沒離婚打算。針對最新的私訊外流內容，三山凌輝與花乃瑪莉亞目前則暫無回應。