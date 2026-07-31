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今年6月底多倫多暴龍與洛杉磯快艇達成的雷納德（Kawhi Leonard）重磅交易案，至今仍處於卡關狀態。由於NBA官方對雷納德涉嫌透過場外商業合約規避薪資上限的調查遲遲無法結案，甚至可能一路拖延至2027年。根據ESPN權威記者Ramona Shelburne與Baxter Holmes最新報導指出，暴龍隊不願在調查結果出爐前承擔任何懲罰風險，這讓這筆交易面臨巨大變數，雷納德甚至可能在新賽季開打時被迫「重返快艇」。這筆原先震驚聯盟的重磅交易，早在6月30日就已達成協議，暴龍預計送出英格倫（Brandon Ingram）、狄克（Gradey Dick）以及多個首輪與次輪選秀權，迎回曾在2019年帶領暴龍奪冠的功臣雷納德。然而，交易公布後隨即被NBA官方扣下暫停鍵。聯盟目前正針對雷納德先前與快艇贊助商、現已破產的綠色金融公司Aspiration簽下的2800萬美元代言合約（外加2000萬美元公司股票）進行深入調查。由於快艇老闆鮑爾默（Steve Ballmer）投資了該公司，聯盟懷疑快艇隊涉嫌利用「陰陽合約」規避薪資上限。一旦罪名成立，雷納德與球隊可能面臨巨額罰款、沒收選秀權、高層禁賽，甚至合約被宣告無效等嚴厲處罰。暴龍隊管理層因此踩下煞車。ESPN記者Shelburne在《NBA Today》節目中直言：「暴龍被給予了一個選擇：你是否願意承擔調查結束後雷納德可能面臨的後果？答案是他們不願意。在沒有NBA官方100%保證雷納德不會受罰之前，暴龍不會同意完成交易。」儘管NBA主席蕭華（Adam Silver）曾表示希望在季前訓練營開打前將此事結案，但目前看來難度極高。報導指出，若聯盟、快艇、雷納德以及球員工會（NBPA）無法對調查結果及處罰達成共識，球員工會已準備好提出仲裁，這可能讓整個調查流程一路延燒至2027年。若這筆交易最終因調查卡關而流產，Shelburne指出將出現一個令人難以置信的局面：「我能看到雷納德在新賽季開打時重新回到快艇隊打球的世界。坦白說，快艇對此完全可以接受。雖然他們喜歡英格倫，但也同樣喜歡雷納德，當初會交易只是因為不願給他長期續約。」這也意味著暴龍隊可能必須以當初準備打包交易出去的英格倫與狄克等陣容迎接2026-2027賽季。雙方仍盼續前緣 唯進退維谷靜待結果儘管眼前籠罩著極大的不確定性，暴龍總裁烏傑里（Masai Ujiri）先前曾透露雷納德對於重返多倫多充滿企圖心與火花。兩支球團目前名義上仍希望在聯盟調查看出終局後完成交易，雷納德近期也被目擊與暴龍隊新隊友們一同出現在拉斯維加斯及洛瑞（Kyle Lowry）的退役儀式現場。然而，在聯盟調查這把「達摩克利斯之劍」懸而未決之前，這位35歲超級巨星的命運，只能被迫在大聯盟法規與兩隊管理層的角力中持續等待。