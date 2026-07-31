中信兄弟韓籍PS女孩邊荷律的父親年初過世，她沒能第一時間回家見到最後一面，成了最大遺憾，近日邊荷律收到媽媽傳來一疊鈔票的照片，說是在爸爸的抽屜找到，原來是她領到第一份薪水給父親的錢，邊荷律說：「爸爸沒捨得花的這筆錢，我也捨不得花...這筆錢大概這輩子都會待在我身邊吧！」一篇貼文令破萬人鼻酸。
亡父留下邊荷律第一份孝親錢 網友：太催淚
邊荷律昨（30）日在社群平台分享一張對話截圖，媽媽傳給她一疊鈔票的照片，邊荷律不解地問這是什麼，還以為是母親要給她的錢，媽媽則說「在爸爸抽屜裡找到的，是妳給的啊」、「20歲領第一份薪水那天」，邊荷律非常訝異父親6年多來都沒有花掉這筆錢。
對此，邊荷律寫下：「爸爸沒捨得花的這筆錢，我也捨不得花...這筆錢大概這輩子都會待在我身邊吧！」貼文發布不到半天，吸引超過萬名網友按讚，「這篇也太催淚，沒想到爸爸居然還留著妳打工給他的第一份薪水」、「爸爸很愛荷律也會一直守護在荷律身邊的」、「我才剛看完鬼滅哭了，看到這篇又哭了一次...」
邊荷律沒見到父親最後一面 母悲傷過度病倒
邊荷律在今年1月初經歷喪父之痛，她得知消息後便緊急趕回南韓奔喪，不過，當時因為事發突然加上班機等狀況，沒能第一時間回家見到最後一面，且處理完後事後媽媽又因為悲傷過度病倒，讓她花了一段時間才重拾笑容重返舞台。
資料來源：邊荷律Threads
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邊荷律昨（30）日在社群平台分享一張對話截圖，媽媽傳給她一疊鈔票的照片，邊荷律不解地問這是什麼，還以為是母親要給她的錢，媽媽則說「在爸爸抽屜裡找到的，是妳給的啊」、「20歲領第一份薪水那天」，邊荷律非常訝異父親6年多來都沒有花掉這筆錢。
對此，邊荷律寫下：「爸爸沒捨得花的這筆錢，我也捨不得花...這筆錢大概這輩子都會待在我身邊吧！」貼文發布不到半天，吸引超過萬名網友按讚，「這篇也太催淚，沒想到爸爸居然還留著妳打工給他的第一份薪水」、「爸爸很愛荷律也會一直守護在荷律身邊的」、「我才剛看完鬼滅哭了，看到這篇又哭了一次...」
邊荷律在今年1月初經歷喪父之痛，她得知消息後便緊急趕回南韓奔喪，不過，當時因為事發突然加上班機等狀況，沒能第一時間回家見到最後一面，且處理完後事後媽媽又因為悲傷過度病倒，讓她花了一段時間才重拾笑容重返舞台。