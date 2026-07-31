前英國皇家海軍陸戰隊員，知名的尼泊爾裔英籍登山家普爾賈（Nirmal Purja），率領一支10人的國際登山隊，驚傳在巴基斯坦布洛阿特峰（Broad Peak）遭遇雪崩後失聯，目前下落不明。
根據《BBC》、《太陽報》報導，巴基斯坦官員透露，這起雪崩發生於當地時間週四中午左右，布洛阿特峰海拔約8047公尺，位於巴基斯坦北部喀喇崑崙山脈，在全球最高峰中排行第12。
報導指出，這支登山隊成員包括1名美國人、1名中國籍人士、1名阿曼籍人士，以及5名尼泊爾人，據悉巴基斯坦登山家薩基（Sohail Sakhi）也在其中。
普爾賈最為人所知的，是他於2019年，在短短6個多月內，完成攀登全球14座海拔8000公尺以上高峰的壯舉。他的事跡還被紀錄於2021年的Netflix紀錄片《勇闖世界14高峰：挑戰不可能》裡。
報導提到，搜救人員正準備展開搜索行動，若天候情況允許，將出動直升機協助搜救。
巴基斯坦登山俱樂部（Alpine Club of Pakistan）發布聲明，強調持續與政府單位保持聯繫，會動用所有資源，確保登山者安全。
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報導指出，這支登山隊成員包括1名美國人、1名中國籍人士、1名阿曼籍人士，以及5名尼泊爾人，據悉巴基斯坦登山家薩基（Sohail Sakhi）也在其中。
普爾賈最為人所知的，是他於2019年，在短短6個多月內，完成攀登全球14座海拔8000公尺以上高峰的壯舉。他的事跡還被紀錄於2021年的Netflix紀錄片《勇闖世界14高峰：挑戰不可能》裡。
報導提到，搜救人員正準備展開搜索行動，若天候情況允許，將出動直升機協助搜救。
巴基斯坦登山俱樂部（Alpine Club of Pakistan）發布聲明，強調持續與政府單位保持聯繫，會動用所有資源，確保登山者安全。