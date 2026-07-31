白海豚颱風歷經過兩次眼牆置換之後，強度已經追平巴威颱風及辛樂克颱風，今（31）日早上有機會衝上最新巔峰，挑戰今年風王的位置。然而根據目前最新路徑預估，白海豚已經不會大轉彎游向日本，而是路徑西修有機會靠近台灣，甚至還有可能往西南修正，屆時台灣還會受到影響就更嚴重。氣象粉專「觀氣象看天氣」也分析白海豚路徑為何會這樣鬼轉的原因以及後續侵台劇本關鍵，提醒民眾也要隨時留意颱風動向！
白海豚颱風鬼轉不游去日本！路徑大修「侵台關鍵劇本」曝光
氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，未來3天內，也就是到8月2日前，位在白令海一帶有槽線稍微打擊副高，副高之間形成一小斷口，白海豚在這三天內的偏北移動向量會增加，但如果這三天走得不夠北，之後幾天也很難再北了，這也是在白海豚剛生成時，模式預估會北轉遠颺的時間點。
「觀氣象看天氣」說，但經過這幾天的調整，逐漸認爲此槽線不足以拉動白海豚北轉，因此才有未來幾天複雜的情況，在8月2日至6日這幾天北側日本海一帶高壓勢力偏強，白海豚穩定西行，但到8月6日（四）以後就有比較明顯的變化了，原因在於又有另一道槽線從高緯打擊高壓，加上颱風環流擴大，自身可能帶來偏北移動的動量，因此到了琉球一帶有逐漸北轉機會。
「觀氣象看天氣」補充，但此時又有另一個狀況，在於南方季風低壓槽的牽引力了，若北方副高退太快，這時白海豚就有可能陷入鞍型場，這是部分模式在未來甚至預測有點轉往西南移動的原因，如此一來，颱風移速可能會有所減慢，路徑變化也就猶如爆炸般散開來，白海豚到底會不會轉彎有諸多的因子在導引，實際路徑到底會不會更靠近台灣，都還要繼續觀察。
白海豚颱風二次眼牆置換！強度衝巔峰今挑戰風王地位
「觀氣象看天氣」提到，白海豚颱風已經進入兩輪的眼牆置換，目前第二輪置換已經到了尾聲，昨晚10點衛星掃到底層已經可以看出，有完整且厚實的眼牆及清晰的眼徑，目前已進入了最後清眼的階段，預計今（31）日早上又有機會看到清晰的中小眼，屆時也有機會再新衝一波強度，能否獨佔今年風王可能就要看這次了。
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氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，未來3天內，也就是到8月2日前，位在白令海一帶有槽線稍微打擊副高，副高之間形成一小斷口，白海豚在這三天內的偏北移動向量會增加，但如果這三天走得不夠北，之後幾天也很難再北了，這也是在白海豚剛生成時，模式預估會北轉遠颺的時間點。
「觀氣象看天氣」說，但經過這幾天的調整，逐漸認爲此槽線不足以拉動白海豚北轉，因此才有未來幾天複雜的情況，在8月2日至6日這幾天北側日本海一帶高壓勢力偏強，白海豚穩定西行，但到8月6日（四）以後就有比較明顯的變化了，原因在於又有另一道槽線從高緯打擊高壓，加上颱風環流擴大，自身可能帶來偏北移動的動量，因此到了琉球一帶有逐漸北轉機會。
白海豚颱風二次眼牆置換！強度衝巔峰今挑戰風王地位
「觀氣象看天氣」提到，白海豚颱風已經進入兩輪的眼牆置換，目前第二輪置換已經到了尾聲，昨晚10點衛星掃到底層已經可以看出，有完整且厚實的眼牆及清晰的眼徑，目前已進入了最後清眼的階段，預計今（31）日早上又有機會看到清晰的中小眼，屆時也有機會再新衝一波強度，能否獨佔今年風王可能就要看這次了。