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白海豚颱風鬼轉不游去日本！路徑大修「侵台關鍵劇本

」曝光

但如果這三天走得不夠北，之後幾天也很難再北了

原因在於又有另一道槽線從高緯打擊高壓，加上颱風環流擴大，自身可能帶來偏北移動的動量，因此到了琉球一帶有逐漸北轉機會。

▲影響白海豚颱風路徑的因子眾多，有高壓勢力、南方季風低壓槽牽引、颱風本身環流等，實際路徑還要過幾天才會明朗。（圖/觀氣象看天氣）

但此時又有另一個狀況，在於南方季風低壓槽的牽引力了，若北方副高退太快，這時白海豚就有可能陷入鞍型場，這是部分模式在未來甚至預測有點轉往西南移動的原因

白海豚颱風二次眼牆置換！強度衝巔峰今挑戰風王地位

，預計今（31）日早上又有機會看到清晰的中小眼，屆時也有機會再新衝一波強度，能否獨佔今年風王可能就要看這次了。