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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今（31）日因左膝不適缺席與西雅圖水手系列賽最終戰，這也是他相隔26天再次未先發出賽。賽前，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）證實，大谷是在前一戰結束後接受治療，並主動向球隊反映左膝出現緊繃與不適感，因此球團決定讓他休兵1場。面對媒體提出「是否該讓大谷直接進入10天傷兵名單」的質疑，羅伯斯也坦言，大谷對球隊太重要且極他很了解自己的狀況，「要完全剝奪他的決定權、強迫他長期關機，是非常困難的。」大谷翔平近期打擊手感火燙，前兩戰連續繳出雙安，不僅轟出下半季首轟的第23號全壘打，昨日更敲出帶有打點的二壘安打。然而，在賽後的治療與評估後，醫療團隊與教練團決定給予他一天的時間休養。羅伯斯透露，其實大谷依然表達了強烈的出賽意願，但球隊選擇採取預防措施，「他的揮棒狀態非常好，但為了避免微小的問題惡化成大麻煩，今天讓他休息是最好的決定。」羅伯斯強調，非常感謝大谷主動告知膝蓋狀況，「這能幫助我做出對他最有利的判斷。」羅伯斯也對大谷在明日對陣波士頓紅襪的比賽中復出充滿信心。事實上，大谷翔平的左膝發炎問題已困擾他許久，不僅自本月3日對教士登板後就未再進行實戰投球，原定25日的牛棚練投也取消。除了左膝，揮棒時造成的右上臂二頭肌隱患也是潛在威脅。對於投球復程延後，大谷先前也坦言，目前的共識是希望身體狀況能完全康復，「現在球隊處於很好的位置，最重要的是能趕上9月底與季後賽。如果狀態只有 90多％，但仍有幾％的不適感，整體方針還是會選擇休息，這確實是蠻令人煩惱的部分。」由於道奇隊剛結束休兵日，只打兩場比賽大谷又出現膝蓋不適，現場媒體也提出疑問：「既然膝蓋反覆發炎，為何不乾脆讓他進入10天傷兵名單徹底休息？」對此，羅伯斯坦言這是個「困難但可理解的問題」。他解釋，大谷近期的打擊產出極高，且狀況確實在改善中。「現在這個階段，幾乎沒有球員是100%健康的。最重要的是與他的溝通，大谷打了這麼多年球、非常了解自己的身體，他也知道自己對這支球隊有多重要，因此要由我們單方面做決定把他擺在板凳上，是非常困難的。」當被問到是否因為是大谷翔平才享有這種「自我決定權」時，羅伯斯說：「球隊會公平對待每一個人，但並不代表『用完全相同的方式』對待每一個人。公平但因人而異，這也是球隊管理的一部分。」