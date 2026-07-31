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金州勇士隊在今年休賽季的補強作為相對沉寂，讓不少球迷感到挫折與焦慮。然而，《運動畫刊》記者Joey Akeley認為，勇士隊看似「被動」的背後，實則暗藏著極具野心的戰略計畫——清理薪資空間，準備在2027年自由市場追求包含三屆MVP約基奇（Nikola Jokic）在內的超級巨星。勇士隊上季僅打出37勝45敗、無緣季後賽的戰績，但今年休賽季在正式合約球員中卻僅補進新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）。美媒分析，勇士隊所有操作的共同核心，就是為2027年休賽季清出巨大的薪資空間。屆時，包含柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）等人的合約都將到期，波爾津吉斯（Kristaps Porzingis）2000萬美元的合約中也僅有300萬美元為保障金額。這讓勇士具備創造出一個「頂薪空間」的極大彈性，而潛在的最大目標正是約基奇。約基奇在2027-28賽季擁有價值6280萬美元的球員選項，《運動畫刊》預測他極有可能跳出合約。如果勇士能提供頂薪，是否有機會組建夢幻陣容？不過儘管「柯瑞+約基奇」的組合令人遐想，但埃克利直言這項計畫存在多重關卡，首先約基奇未必會進入自由市場： 約基奇隨時可能與金塊隊提前續約，除非金塊隊在2026-27賽季遭遇毀滅性失敗，否則約基奇離開丹佛的機率極低。另外到了2027年，柯瑞將年滿39歲，約基奇勢必希望與更年輕的球星合作。若勇士為了簽下約基奇而放棄巴特勒，整體陣容深度甚至可能不如現在的金塊隊。埃克利指出，如果灣區只有39歲的柯瑞，很難吸引約基奇；但若勇士能先透過交易找來如特雷·墨菲三世（Trey Murphy III）等年輕戰力與柯瑞並肩作戰，對約基奇的吸引力才會提升。2027年潛在自由球員如字母哥（Giannis Antetokounmpo）、唐斯（Karl-Anthony Towns）及杜蘭特（Kevin Durant）等人大多傾向留隊，戴維斯（Anthony Davis）屆時也已34歲。CBS Sports記者薩姆·奎因（Sam Quinn）也直言，柯瑞即將滿39歲，勇士隊實力目前不上不下，陷入既無法大力補強、又不能徹底拆隊重建的「僵局」。為了極具不確定性的2027年薪資空間而變相放棄本賽季，風險相當巨大。儘管外界對勇士的補強策略頗有微詞，但柯瑞與球隊的關係依然牢不可破。據ClutchPoints記者布雷特·西格爾（Brett Siegel）最新報導，勇士內部消息確認，柯瑞絕不會提出交易申請，並將以勇士球員身份迎接2026-27賽季。柯瑞預計將在8月6日獲得續約資格，雙方皆希望盡快完成談判。西格爾表示：「勇士基本上會把空白支票和空白合約擺在他面前，他想要什麼，球隊就會給什麼。」記者弗里戴爾（Nick Friedell）也澄清，外界所謂的矛盾升級完全是無稽之談，柯瑞依然想留在灣區並率隊前行。ESPN記者史萊特（Anthony Slater）則指出，勇士管理層是否會在季中進行重大升級，將取決於開季頭幾個月的戰績以及柯瑞的身體健康狀態