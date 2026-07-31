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飛機餐可不可以多拿？空服員給答案：1問法成功率最高

▲「飛機餐」真的超難吃？專家曝光2背後真相。（示意圖／取自pixabay）

通常只要有禮貌詢問，若最後有剩餘的餐點，都很願意提供給乘客，並建議在全機乘客都拿到餐點後，再禮貌詢問是最佳的，成功率最高的問法則是「如果全部發完後還有多的餐點，可以再給我一份嗎」

▲一名空服員指出，她認為若想當一名合格的旅客，應該在登機過程中全神貫注，而非使用手機或耳機分心，否則很可能導致登機效率不佳。（圖／記者蕭涵云攝）

飛機餐不是想拿就拿！剩餐才有機會：發完還有小餅乾可要

部分傳統航空上幾乎都會附贈飛機餐，供每一位旅客享用，但有民眾好奇飛機餐可以多拿嗎？擔憂多拿的舉動會惹得空服員不滿。對此，，直接免費加餐引起討論。近日有網友在Threads好奇發文，提到搭乘飛機時，機上通常會提供每一位乘客飛機餐，若想再多拿一份餐點，好奇是否會讓空服員感到不開心或麻煩？貼文一出瞬間引發眾人熱議。留言中引來眾多過來人分享成功經歷，，「之前搭長途真的餓到不行，來來回回跟空姐要了4個麵包吃」、；甚至還有人驚嘆「原來飛機餐吃不飽是可以多要的嗎？」其中還有不少空服員給出答案，解釋，不只不會影響空服員送餐，也能讓對方事先清點確認好有無剩餐。事實上，多數傳統航空基本上會附飛機餐，但過去有空服員在Dcard提到，餐點數量都會依照旅客人數準備，若每位乘客都正常取餐，幾乎不會有剩餘，倘若飛機餐真的都發完了，，避免無餐可用的情況發生。