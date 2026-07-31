部分傳統航空上幾乎都會附贈飛機餐，供每一位旅客享用，但有民眾好奇飛機餐可以多拿嗎？擔憂多拿的舉動會惹得空服員不滿。對此，不少空服員給出答案，認為若是有禮貌詢問，通常都會願意幫忙，並建議在全數乘客領完餐後再詢問，也指出「如果全部發完後還有多的餐點，可以再給我一份嗎」問法成功率最高。不少過來人也分享經歷，有人連續拿了好幾次麵包，甚至還有乘客直接多拿到3份餐點，直接免費加餐引起討論。
飛機餐可不可以多拿？空服員給答案：1問法成功率最高
近日有網友在Threads好奇發文，提到搭乘飛機時，機上通常會提供每一位乘客飛機餐，若想再多拿一份餐點，好奇是否會讓空服員感到不開心或麻煩？貼文一出瞬間引發眾人熱議。
留言中引來眾多過來人分享成功經歷，不只有人成功拿到多的麵包，也有人直接多拿到3盒餐點，「之前搭長途真的餓到不行，來來回回跟空姐要了4個麵包吃」、「我有一次真的很餓，我只是問請問我可以付錢多買一份餐嗎？她直接拿了三盒跟我說沒關係這個給你」；甚至還有人驚嘆「原來飛機餐吃不飽是可以多要的嗎？」
其中還有不少空服員給出答案，解釋通常只要有禮貌詢問，若最後有剩餘的餐點，都很願意提供給乘客，並建議在全機乘客都拿到餐點後，再禮貌詢問是最佳的，成功率最高的問法則是「如果全部發完後還有多的餐點，可以再給我一份嗎」，不只不會影響空服員送餐，也能讓對方事先清點確認好有無剩餐。
飛機餐不是想拿就拿！剩餐才有機會：發完還有小餅乾可要
事實上，多數傳統航空基本上會附飛機餐，但過去有空服員在Dcard提到，餐點數量都會依照旅客人數準備，若每位乘客都正常取餐，幾乎不會有剩餘，但像是紅眼航班、長程或極短程航班，乘客可能選擇不吃，等到發放完畢後仍有剩餘的話，就有機會提供給其他有需求的乘客。
倘若飛機餐真的都發完了，旅客依舊處於飢餓狀態，這時機上人員會提供米果、餅乾等小點心果腹，民眾若有需求都能禮貌詢問；最後也提醒大眾，如有素食者等特殊用餐需求，務必事先透過網路預訂餐點，避免無餐可用的情況發生。
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近日有網友在Threads好奇發文，提到搭乘飛機時，機上通常會提供每一位乘客飛機餐，若想再多拿一份餐點，好奇是否會讓空服員感到不開心或麻煩？貼文一出瞬間引發眾人熱議。
其中還有不少空服員給出答案，解釋通常只要有禮貌詢問，若最後有剩餘的餐點，都很願意提供給乘客，並建議在全機乘客都拿到餐點後，再禮貌詢問是最佳的，成功率最高的問法則是「如果全部發完後還有多的餐點，可以再給我一份嗎」，不只不會影響空服員送餐，也能讓對方事先清點確認好有無剩餐。
事實上，多數傳統航空基本上會附飛機餐，但過去有空服員在Dcard提到，餐點數量都會依照旅客人數準備，若每位乘客都正常取餐，幾乎不會有剩餘，但像是紅眼航班、長程或極短程航班，乘客可能選擇不吃，等到發放完畢後仍有剩餘的話，就有機會提供給其他有需求的乘客。
倘若飛機餐真的都發完了，旅客依舊處於飢餓狀態，這時機上人員會提供米果、餅乾等小點心果腹，民眾若有需求都能禮貌詢問；最後也提醒大眾，如有素食者等特殊用餐需求，務必事先透過網路預訂餐點，避免無餐可用的情況發生。