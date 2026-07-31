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洛杉磯湖人在今年休賽季失去詹姆斯（LeBron James）等多位主力後，急需補強側翼戰力。目前前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）成為自由市場的熱門人選，除了洛杉磯湖人與克里夫蘭騎士外，洛杉磯快艇與密爾瓦基公鹿也加入了這場搶人大戰。然而，儘管庫明加的年薪要求落在1400萬至1600萬美元左右，但一項關於「先簽後換與合約長度」的規定，卻讓各隊的追求陷入了難解的死結。根據《ClutchPoints》記者布雷特·西格爾（Brett Siegel）透露，湖人與騎士對庫明加展現出濃厚興趣。西格爾認為，庫明加最終會加盟湖人，且他願意盡可能耐心地等待交涉結果。騎士隨隊記者克里斯·費多爾（Chris Fedor）則補充，洛杉磯快艇與密爾瓦基公鹿也已經加入戰局。在這幾支球隊中，湖人的陣容缺口最為嚴峻。在詹姆斯轉戰76人，以及流失八村壘（Rui Hachimura）、史馬特（Marcus Smart）與肯納德（Luke Kennard）後，湖人的側翼戰力大受打擊。雖然補進了塞克斯頓（Collin Sexton）等人，但湖人迫切需要庫明加加盟，甚至已向他開出「先發位置」的承諾作為招募誘因。為何這筆交易遲遲無法敲定？「薪資期望」與「合約規範」是阻礙這筆交易的最大難題。庫明加希望獲得一份年薪約1400萬至1600萬美元的合約。薪資專家基斯·史密斯（Keith Smith）點出了真正的癥結點在於庫明加希望保持未來的彈性，以便在未來薪資上限大漲時能再次投入自由市場。史密斯表示：「如果他要接受低於2000萬美元的合約，他希望那是只簽『一年』的短約。」問題在於，湖人、騎士、快艇或公鹿若要引進庫明加，受限於薪資空間，都必須與老鷹隊進行「先簽後換」（Sign-and-Trade）。而根據NBA勞資協議規定，先簽後換的合約 「至少必須為期三年」。此外，老鷹目前名單已滿17人且逼近豪華稅線，這意味著他們必須對各隊提供的交易籌碼（如騎士可能提供的斯特魯斯或施洛德）感到滿意才肯放人。這項規定讓庫明加陷入進退維谷的局面。他必須在「為了去想去的球隊而接受較低薪資的長約」，以及「為了保留彈性而放棄加盟這些強隊，尋求其他一年短約」之間做出艱難抉擇。在庫明加做出讓步之前，這場搶人大戰恐怕還會持續陷入僵局。