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▲活動於高雄中山堂劇場熱鬧登場，從資深名家到新世代學員同台獻藝，呈現歌仔戲薪火相傳的生命力。（圖／國立傳統藝術中心提供）

▲活動於高雄中山堂劇場熱鬧登場，從資深名家到新世代學員同台獻藝，呈現歌仔戲薪火相傳的生命力。（圖／國立傳統藝術中心提供）

歷經兩年多的場域建置與營運優化，文化部所屬國立傳統藝術中心30日舉行「臺灣歌仔戲中心大樓掛牌儀式」。儀式結合財團法人臺灣歌仔戲推廣基金會辦理的兒童歌仔戲成果發表，並邀集歌仔戲明星登臺獻演。文化部長李遠表示，臺灣歌仔戲中心落腳於最能解釋戰後歷史文化的高雄左營，期盼未來不僅乘載歌仔戲的傳承，更要成為整合當地歷史、藝術文化發展的中心點。國立傳統藝術中心表示，在傳藝中心所掌理及協力推動的傳統戲曲體系中，京劇、崑劇及豫劇已有專業團隊，皮影戲、布袋戲及南北管等劇種亦設有相關保存、傳習或展示場館。為完善歌仔戲的長期支持體系，文化部於2023年底核定成立臺灣歌仔戲中心任務編組，整合研究典藏、人才培育、團隊扶植及展演推廣等資源。考量中南部歌仔戲團隊約占全國6成，高雄更是立案歌仔戲團隊數量最多的城市，並具備深厚的民戲生態、從業人才及觀眾基礎，因此將臺灣歌仔戲中心設於高雄。在整體場域布局上，傳藝宜蘭園區為傳統藝術展演總櫥窗，臺灣戲曲中心為專為多元劇種打造的專業劇場，臺灣歌仔戲中心則定位為歌仔戲傳承、創發與培育基地，並結合高雄中山堂劇場及臺灣豫劇團，共同形成傳藝高雄園區，建構南北資源互補的傳統表演藝術支持網絡。臺灣歌仔戲中心自2024年啟動試營運以來，整體營運成果逐步成長，辦理活動由2024年的320場增加至2025年的528場，參與人次亦由約10萬成長至13萬以上，增幅逾3成。兩年間共邀集102個團隊參與188場演出，並有23齣新編製作劇目於此首演。其中，「歌仔青世代」專案培育11位青年編導及28位青年演員投入創作，為當代歌仔戲表演藝術注入新生能量。活動於高雄中山堂劇場熱鬧登場，從資深名家到新世代學員同台獻藝，呈現歌仔戲薪火相傳的生命力。國立傳統藝術中心表示，除持續推動「歌仔青世代」、「戲曲經典劇展」、「歌仔戲旗艦製作」及「外臺大匯演」等計畫外，未來將進一步推動3項重點工作，包括辦理外臺歌仔戲匯演競賽，建立交流、競賽及獎勵機制，提升民間劇團演藝品質，活絡歌仔戲發展生態；串聯傳藝中心3大園區優質節目資源，推動北部經典節目南下重現、南部優質節目北上展演，促進區域文化交流與資源共享，擴大觀眾參與，提升傳統藝術整體文化影響力；建置歌仔戲發展資料庫，整合歌仔戲史料及數位典藏資源，建立研究與應用平台，深化文化保存、知識傳承及推廣運用，持續健全歌仔戲長期發展的支持體系。