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▲周曉涵（上）和半裸男親密做雙人運動，雖然短片上傳幾小時即下架，但早被網友截圖瘋傳。（圖／周曉涵抖音）

41歲「台灣Jisoo」周曉涵入行21年，交出長壽校園劇《機智校園生活》、時代劇《商魂》等知名作品，活躍於大小螢幕，感情方面則是空白，她4年前曾經在粉專發布與半裸男大玩「人體拱橋」的親暱影片，引發軒然大波，本人事後坦承酒醉誤事，「非常後悔」，並將影片下架。2022年4月5日凌晨，周曉涵在抖音上傳一段影片，她著小可愛和運動長褲，雙手緊抓住下方一名男性的小腿，該男只穿四角褲躺在床上，用手撐住周曉涵，兩人大玩「人體拱橋」，高難度動作讓她臉上露出驚慌表情，互動相當曖昧，影片一發布，火速吸引超過5000名粉絲按讚、留言，「這肯定是男朋友」、「不演了，攤牌了」、「有男友了大家撤退！」有眼尖的粉絲認出裸男疑似是周曉涵的緋聞男友、小7歲大馬男模蘇熙喆，對於這段親密影片，周曉涵後來在IG限時動態寫下：「啊不就是一群朋友出去玩，喝多了玩大冒險，輸了就抖音挑戰，上傳幾小時嗎？獅子座就是激不得呀！也沒啥啦！」不過，她坦言隔天回想起來確實有點後悔，笑說：「下定決心再也不喝了！」此外，周曉涵也透過經紀人表示，這件事發生後自己非常後悔，最生氣的應該是媽媽，看到這麼不修邊幅的女兒，立刻傳了長長的簡訊狠狠教訓她，也奪走她的酒牌。周曉涵說，當天拍戲的劇組休假，把握難得的假期跟朋友們喝多了，玩遊戲輸了就上傳抖音挑戰，「想說幾小時後下架應該沒關係吧？起床看到自己那麼狼狽非常後悔，但已引起軒然大波。」周曉涵目前感情狀態為單身，但透露有穩定聯絡的對象，她曾經被拍到與國片《罪後真相》導演陳奕甫多次出入香閨、大街上被緊摟，不過周曉涵透過經紀人否認交往，將兩人關係定調為談得來、有共同興趣的朋友。周曉涵對感情態度審慎，過去坦言聽過太多朋友的戀愛鬼故事而拒絕閃婚，認為必須長期觀察對象。