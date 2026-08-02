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肯德基薯條改版5年！老顧客多年敲碗舊口感

▲肯德基薯條改版後，讓許多喜歡舊版薯條的粉絲感到傷心多年。（圖／記者蕭涵云攝）

「勁脆波浪薯」限時回歸！鐵粉淚：根本就是舊版薯條

▲肯德基推出期間限定「勁脆波浪薯」，重新詮釋經典薯條口感，吸引不少消費者大讚與舊版相似，也可搭配多款沾醬享用。（圖／肯德基kfcclub.com.tw）

麥當勞同步祭新品！KITKAT冰炫風、香芋派限時回歸

▲麥當勞也推出KITKAT聯名「巧克力脆脆冰炫風」、季節限定「香芋派」，並預告韓國人氣「蒜香雙牛堡」再度回歸，暑假新品接連登場。（圖／麥當勞mcdonalds.com）

曾在2021年改版的肯德基薯條，當時因口感與風味改變，引發不少消費者熱議，不少老顧客直呼還是懷念舊版薯條。如今，肯德基推出期間限定新品「勁脆波浪薯」，以特殊波浪切面搭配酥脆外層，重新演繹經典薯條口感，吸引大批網友表示彷彿找回記憶中的味道。同一時間，麥當勞也推出KITKAT聯名「巧克力脆脆冰炫風」、人氣回歸的「香芋派」，以及日韓人氣雙堡接力登場，暑假速食市場掀起新品大戰。肯德基於2021年調整薯條配方後，不少消費者對新版接受度不高，認為少了過去鹹香酥脆的特色，紛紛留言表示「原本的比較好吃」、「像沒炸熟」、「味道完全不一樣」、「肯德基沒有舊薯條就失去靈魂」。當時業者曾解釋，舊版調味薯條較符合重口味族群，但偏好原味薯條的消費者更傾向選擇其他速食品牌，因此才推出新版，希望兼顧更多消費者喜好，並強調新版薯條保有更多馬鈴薯原香，也更適合搭配各式餐點。即使改版多年，仍有不少網友持續希望經典口感回歸。肯德基此次推出期間限定「勁脆波浪薯」，以金黃酥脆外皮包覆鬆軟薯心，並採用波浪切面提升酥脆口感，也更容易沾附各式醬料，包括青花椒沾醬、南洋沾醬及BBQ沾醬，每一口都更加濃郁。「勁脆波浪薯」自7月28日起於全通路販售，單點59元、加點56元；若購買期間限定「霸霸霸咔啦雞腿堡」或「霸霸霸花生熔岩咔啦雞腿堡」，加價39元即可升級套餐品嚐新品。不少搶先試吃的民眾分享心得，紛紛驚呼「肯德基新推出的勁脆波浪薯真的有以前舊版薯條的口感！好港凍…懷念的味道回來了」、「整體完全復刻了肯德基以前脆薯的口感和味道，直接來一波回憶殺」、「跟我喜歡的肯德基舊款薯條吃起來超級像」、「勁脆波浪薯根本就是以前的美式薯條欸！超鹹我超愛的」。除了肯德基推出新品，台灣麥當勞也同步展開夏季新品攻勢，攜手KITKAT推出限時「巧克力脆脆冰炫風」，以濃郁巧克力醬搭配冰炫風冰品，再加入KITKAT碎威化餅乾，打造香濃又帶有酥脆層次的口感。「巧克力脆脆冰炫風」單點69元，自7月29日上午10時30分起販售至9月8日，或售完為止。每年都有不少消費者期待的季節限定「香芋派」也同步回歸，金黃酥脆外皮包裹濃郁芋泥內餡，還能吃到綿密芋頭塊，單點售價42元，同樣自7月29日上午10時30分開賣至9月8日或售完為止。此外，麥當勞也預告將陸續推出日韓人氣系列雙堡，其中深受歡迎的韓國「蒜香雙牛堡」再次回歸，使用韓國OTOKI蜂蜜大蒜顆粒醬，搭配雙層100%純牛肉或勁辣雞腿排，再配上新鮮番茄、生菜及烘烤麵包，鹹甜交織的風味歷經多次回歸，依舊擁有高人氣，也讓不少粉絲相當期待。