小孟老師分析今（2）日十二星座運勢。水瓶座在工作上領悟自我價值，雙子座要保持樂觀自信，處女座工作表現優異，財務方面，牡羊座適合賺被動財，天蠍座收入理財有望增加。
牡羊座：
工作：修正思考方向
感情：情意相扶珍愛
財運：收租金被動財
牡羊幸運色：亮珊瑚色
貴人：天秤
小人：雙子
金牛座：
工作：保持開放心態
感情：美好時光甜蜜
財運：講師兼差收益
金牛幸運色：橙黃色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
雙子座：
工作：保持樂觀自信
感情：花前月下情興
財運：家教兼差小賺
雙子幸運色：印度紅色
貴人：射手
小人：雙魚
巨蟹座：
工作：取得不凡成果
感情：甜蜜依偎浪漫
財運：買賣來賺差價
巨蟹幸運色：藏青色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
獅子座：
工作：熱情激情動力
感情：風花雪月浪漫
財運：出版出書小賺
獅子幸運色：蕃茄紅色
貴人：天蠍
小人：牡羊
處女座：
工作：工作表現優異
感情：甜蜜浪漫幸福
財運：副業賣車有賺
處女幸運色：橡木色
貴人：雙魚
小人：處女
天秤座：
工作：經營策略成功
感情：情牽心動美好
財運：報稅代理傭金
天秤幸運色：紫晶色
貴人：雙子
小人：金牛
天蠍座：
工作：勇於創造願景
感情：心意相通靈犀
財運：收入理財增加
天蠍幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：天秤
射手座：
工作：做事放寬心態
感情：心心相印珍惜
財運：養殖副業賺益
射手幸運色：亮卡其色
貴人：獅子
小人：天蠍
魔羯座：
工作：突破自我限制
感情：真心實意愛心
財運：避免過度支出
魔羯幸運色：暗灰色
貴人：魔羯
小人：獅子
水瓶座：
工作：領悟自我價值
感情：熱情洋溢浪漫
財運：網路寫作稿費
水瓶幸運色：昏灰色
貴人：牡羊
小人：射手
雙魚座：
工作：不再懼怕未知
感情：情有獨鍾愛意
財運：餐飲兼差收入
雙魚幸運色：原木色
貴人：處女
小人：魔羯
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：修正思考方向
感情：情意相扶珍愛
財運：收租金被動財
牡羊幸運色：亮珊瑚色
貴人：天秤
小人：雙子
金牛座：
工作：保持開放心態
感情：美好時光甜蜜
財運：講師兼差收益
金牛幸運色：橙黃色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
雙子座：
工作：保持樂觀自信
感情：花前月下情興
財運：家教兼差小賺
雙子幸運色：印度紅色
貴人：射手
小人：雙魚
巨蟹座：
工作：取得不凡成果
感情：甜蜜依偎浪漫
財運：買賣來賺差價
巨蟹幸運色：藏青色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
獅子座：
工作：熱情激情動力
感情：風花雪月浪漫
財運：出版出書小賺
獅子幸運色：蕃茄紅色
貴人：天蠍
小人：牡羊
處女座：
工作：工作表現優異
感情：甜蜜浪漫幸福
財運：副業賣車有賺
處女幸運色：橡木色
貴人：雙魚
小人：處女
天秤座：
工作：經營策略成功
感情：情牽心動美好
財運：報稅代理傭金
天秤幸運色：紫晶色
貴人：雙子
小人：金牛
天蠍座：
工作：勇於創造願景
感情：心意相通靈犀
財運：收入理財增加
天蠍幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：天秤
射手座：
工作：做事放寬心態
感情：心心相印珍惜
財運：養殖副業賺益
射手幸運色：亮卡其色
貴人：獅子
小人：天蠍
魔羯座：
工作：突破自我限制
感情：真心實意愛心
財運：避免過度支出
魔羯幸運色：暗灰色
貴人：魔羯
小人：獅子
水瓶座：
工作：領悟自我價值
感情：熱情洋溢浪漫
財運：網路寫作稿費
水瓶幸運色：昏灰色
貴人：牡羊
小人：射手
雙魚座：
工作：不再懼怕未知
感情：情有獨鍾愛意
財運：餐飲兼差收入
雙魚幸運色：原木色
貴人：處女
小人：魔羯
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。