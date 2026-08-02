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小孟老師分析今（2）日十二星座運勢。水瓶座在工作上領悟自我價值，雙子座要保持樂觀自信，處女座工作表現優異，財務方面，牡羊座適合賺被動財，天蠍座收入理財有望增加。牡羊座：工作：修正思考方向感情：情意相扶珍愛財運：收租金被動財牡羊幸運色：亮珊瑚色貴人：天秤小人：雙子金牛座：工作：保持開放心態感情：美好時光甜蜜財運：講師兼差收益金牛幸運色：橙黃色貴人：巨蟹小人：水瓶雙子座：工作：保持樂觀自信感情：花前月下情興財運：家教兼差小賺雙子幸運色：印度紅色貴人：射手小人：雙魚巨蟹座：工作：取得不凡成果感情：甜蜜依偎浪漫財運：買賣來賺差價巨蟹幸運色：藏青色貴人：水瓶小人：巨蟹獅子座：工作：熱情激情動力感情：風花雪月浪漫財運：出版出書小賺獅子幸運色：蕃茄紅色貴人：天蠍小人：牡羊處女座：工作：工作表現優異感情：甜蜜浪漫幸福財運：副業賣車有賺處女幸運色：橡木色貴人：雙魚小人：處女天秤座：工作：經營策略成功感情：情牽心動美好財運：報稅代理傭金天秤幸運色：紫晶色貴人：雙子小人：金牛天蠍座：工作：勇於創造願景感情：心意相通靈犀財運：收入理財增加天蠍幸運色：粉紅色貴人：金牛小人：天秤射手座：工作：做事放寬心態感情：心心相印珍惜財運：養殖副業賺益射手幸運色：亮卡其色貴人：獅子小人：天蠍魔羯座：工作：突破自我限制感情：真心實意愛心財運：避免過度支出魔羯幸運色：暗灰色貴人：魔羯小人：獅子水瓶座：工作：領悟自我價值感情：熱情洋溢浪漫財運：網路寫作稿費水瓶幸運色：昏灰色貴人：牡羊小人：射手雙魚座：工作：不再懼怕未知感情：情有獨鍾愛意財運：餐飲兼差收入雙魚幸運色：原木色貴人：處女小人：魔羯