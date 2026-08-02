占卜師「道境塔羅」分析今（2）日十二生肖工作運勢與建議。屬馬表現容易受到肯定，屬羊建議提前確認責任，否則團隊合作會出現問題，屬雞也可能遇到團隊意見不一致的狀況。
鼠
工作上容易感受到資源不足或支持不夠，對未來方向產生不安。建議先穩定現有基礎，不要急著做重大改變。
牛
容易遇到壓力或人際上的挑戰，情緒可能受到影響。建議保持冷靜，不要讓一時的不滿影響工作判斷。
虎
過去困擾的問題有逐漸結束的跡象，事情開始慢慢回到正軌。建議整理經驗重新出發，迎接新的階段。
兔
容易對工作缺乏熱情，或覺得每天重複相同事情而感到疲憊。建議調整心態，重新尋找工作的價值與目標。
龍
與主管或重要人物互動時容易出現落差，意見可能不容易被接受。建議降低強勢表達，多觀察局勢再行動。
蛇
工作創意與行動力提升，容易有新的想法或突破機會。建議主動展現能力，把握能被看見的時刻。
馬
表現容易受到肯定，有機會獲得好消息或展現成果。建議保持自信，積極爭取能讓自己發揮的機會。
羊
團隊合作容易出現問題，可能遇到分工不清或配合不佳的情況。建議提前確認責任，避免後續產生摩擦。
猴
創造力與執行力增強，適合推動新計畫或提出新想法。建議相信自己的能力，勇於突破原本限制。
雞
合作關係容易出現分歧，彼此想法可能不一致。建議多溝通確認目標，不要為了配合而忽略自身立場。
狗
職場競爭感增加，容易遇到不同意見或挑戰。建議保持理性溝通，用實力證明自己，不必陷入口舌之爭。
豬
工作進度可能比預期慢，容易懷疑自己的投入是否值得。建議重新檢視方向，調整策略後再持續努力。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作上容易感受到資源不足或支持不夠，對未來方向產生不安。建議先穩定現有基礎，不要急著做重大改變。
牛
容易遇到壓力或人際上的挑戰，情緒可能受到影響。建議保持冷靜，不要讓一時的不滿影響工作判斷。
虎
過去困擾的問題有逐漸結束的跡象，事情開始慢慢回到正軌。建議整理經驗重新出發，迎接新的階段。
兔
容易對工作缺乏熱情，或覺得每天重複相同事情而感到疲憊。建議調整心態，重新尋找工作的價值與目標。
龍
與主管或重要人物互動時容易出現落差，意見可能不容易被接受。建議降低強勢表達，多觀察局勢再行動。
蛇
工作創意與行動力提升，容易有新的想法或突破機會。建議主動展現能力，把握能被看見的時刻。
馬
表現容易受到肯定，有機會獲得好消息或展現成果。建議保持自信，積極爭取能讓自己發揮的機會。
羊
團隊合作容易出現問題，可能遇到分工不清或配合不佳的情況。建議提前確認責任，避免後續產生摩擦。
猴
創造力與執行力增強，適合推動新計畫或提出新想法。建議相信自己的能力，勇於突破原本限制。
雞
合作關係容易出現分歧，彼此想法可能不一致。建議多溝通確認目標，不要為了配合而忽略自身立場。
狗
職場競爭感增加，容易遇到不同意見或挑戰。建議保持理性溝通，用實力證明自己，不必陷入口舌之爭。
豬
工作進度可能比預期慢，容易懷疑自己的投入是否值得。建議重新檢視方向，調整策略後再持續努力。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。