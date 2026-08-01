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▲賴清德昨特地準備兩項別具巧思的伴手禮，義美小泡芙國防部聯名特別款、今年漢光演習限定臂章。（圖／總統府提供）

美國聯邦眾院外委會亞太小組主席金映玉率跨黨派訪問團來台，此行高度關注台灣國防改革發展，包含國防預算提升、無人載具特別條例審議等關鍵議題。適逢台灣漢光演習即將登場，總統賴清德昨（31）日特地準備兩項別具巧思的伴手禮，義美小泡芙國防部聯名特別款、今年漢光演習限定臂章。兩款禮品巧妙融入了M1A2T、海馬士火箭、Altius-600M攻擊型無人機等新型戰力，藉由漢光演習的周邊商品，呼應美方對台灣國防自主與防衛韌性高度關注的期待。國軍漢光演習即將在5日至14日登場，國防部近期與國內食品大廠義美公司合作推出敬軍聯名商品「感謝國軍致敬款」小泡芙。這款聯名小泡芙是近期台灣網路上的熱門話題，主要是以「一顆小泡芙，一顆愛國心」為核心理念，將國民經典美食延伸為支持國防與官兵的心意。盒裝正面是以國軍新一代關鍵戰力F-16 BLK 20戰機、M1A2T戰車及監偵型無人機為主角，展現國軍軍備武器的革新成果；盒裝背面則是以「在地安心的存在」為標語，融入海馬士火箭系統（HIMARS）、Altius-600M攻擊型無人機及愛國者三型防空飛彈系統等現役裝備，從包裝上便具體展現國軍全天候守護家園、建構堅韌國防的力量與決心。這款國防部與經典國民零食的跨界合作，意外成為年輕世代認識國軍的新方式。漢光臂章則是台灣每年最重要軍事演習的實體印記。今年的設計，是延續漢光40號以來的「Guardian of Democracy」主題，臂章圖案也以海馬士多管火箭系統、Altius-600M攻擊型無人機及愛國者三型防空系統3項新式武器為主軸，傳達國軍推動軍備革新、積極實現戰力升級的意涵。此外，賴清德也為訪團一行準備宵夜，其中包括鳳梨酥、水果乾、牛軋糖等，希望讓遠道而來的好朋友，品嚐到台灣特有的在地小點。