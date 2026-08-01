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67市場列入停止服務名單 9月底Weebly從台灣下線

▲美國免費架站服務 Weebly是許多中小企業、個人品牌及接案工作者愛用的平台，但9月底將從台灣在內的67個市場結束服務。（圖／Weebly官網）

官方籲盡快備份資料 避免SEO成果歸零

美國免費架站服務 Weebly是許多中小企業、個人品牌及接案工作者愛用的平台，但該公司近期宣布將自 2026 年 9 月起，陸續終止包含台灣在內共 67 個國家及地區的網站服務。消息一出引發廣大用戶關注，由於網站下線意味著多年累積的內容、品牌資產與搜尋引擎（SEO）排名將面臨歸零風險，專家與官方皆強烈呼籲用戶必須儘速展開網站搬遷與資料備份作業。據 Weebly 向全球用戶寄發的官方通知，平台因「法規變化及簡化全球營運策略」，決定逐步退出包含等 67 個市場，已被正式列入停止服務的名單中。為了讓用戶有時間因應，官方公布了明確的四階段退場時間表：Weebly提醒，用戶應在網站下線前，透過後台下載網站內容與資料，並將網域轉移至其他註冊商。若希望刪除個人資料，也可利用帳號內的「Erase Data and Forget Me」功能申請移除。對於長期仰賴網站獲客的店家來說，這次衝擊絕非「把文字圖片複製到新平台」那麼簡單。《創業小聚》分析指出，這次受影響的核心資產在於多年累積的 SEO 搜尋排名、自然搜尋流量以及品牌數位聲譽。若未能在網站下線前妥善規劃搬遷流程，包含網址結構對應、301 永久轉址（301 Redirect）及 Google Search Console 設定，可能導致過往累積的關鍵字排名瞬間下滑。《創業小聚》建議，