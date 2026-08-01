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科技發達讓AI技術普及，卻也淪為不法分子報復與侵害隱私的利器！日前國內發生一起案例，一名陳姓男子因與女同事心生過節，竟利用AI軟體將女同事及友人的臉部特徵，惡意合成至全裸及性交猥褻影像中，並上傳社群平台（IG）供人瀏覽，並傳送給被害人進行恐嚇。如果遭人用AI犯罪侵害時應如何反應?台中市警局婦幼隊特別將「防禦三步驟」PO在「中警婦幼波麗士」Facebook官方粉絲專頁。臺中市政府警察局婦幼警察隊特別強調，許多網民誤以為在網路上匿名犯罪、跟風轉傳可以神不知鬼不覺，但「數位足跡無所遁形」，警方絕對有能力依法揪出幕後黑手。警方指出，依《刑法》第319-4條規定，未經他人同意製造不實性影像，最高可處5年以下有期徒刑、併科50萬元以下罰金；值得注意的是，網路世界的盲目跟風同樣觸法，只要點下「分享、轉傳」的網友也必須負擔法律責任。若合成與散布的對象為未滿18歲的兒童或少年，更將直接觸犯《兒童及少年性剝削防制條例》，刑責將大幅加重。警方呼籲年輕網民，千萬別拿自身自由開玩笑。萬一遭遇私密照片被惡意修改、散布，中警婦幼隊呼籲被害人「千萬別驚慌」，並立即啟動「防禦三步驟」來保護自己：【搶時間】：第一時間將網頁內容、對話紀錄進行截圖並錄影存檔。【帶證據】：攜帶存檔證據立即前往警察局報警處理。【記網址】：記錄遭散布的網址，向衛生福利部「性影像處理中心」提出申訴，啟動下架機制。警方同時呼籲社會大眾收起好奇心，嚴格遵守「不散布、不轉傳、不下載」的防線，共同拒絕成為數位隱私侵害的幫兇。「科技是用來發揮創意，不是傷害人的利器。」為了讓婦幼人身安全與數位法律觀念深入人心，中警婦幼隊將於115年8月1日至9日，在「中警婦幼波麗士」Facebook官方粉絲專頁舉辦「有獎徵答」宣導活動。民眾只要動動手指參與線上互動，就有機會抽中 500元超商禮券。警方期盼透過網路好康互動，邀全民一起畫下道德與法律紅線，守護網路世界的安全與尊重。