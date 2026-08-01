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韓國「浪漫喜劇女王」孔曉振又回來了！她在新作《殺手媽咪》首度挑戰傳奇女殺手，坦言真正的困難不是動作戲，而是如何在殺手跟媽媽兩種身分之間自由切換；2022年結婚的她，不僅透露婚姻讓自己更能理解劇中角色，更笑稱有時與婆婆甚至比和老公還合得來。這次是孔曉振首度挑戰殺手角色，她坦言比想像中困難許多：「殺手本身就不好演，更難的是回到家後還要變回有丈夫、有女兒等待自己的普通媽媽。」她表示，劇中最大的魅力正是同時呈現一位努力工作的特殊職業女性，以及平凡人妻、媳婦與母親的日常生活，如何在兩種截然不同的身分之間取得平衡，正是角色最吸引她的地方。她也笑說，由於角色沉默寡言，反而成為自己演藝生涯中台詞最少的一部作品，「壓力也因此小了很多。」孔曉振於2022年10月與小她10歲的歌手Kevin Oh結婚，今年雖迎來結婚四週年，但因Kevin去年6月才退伍，兩人目前依舊享受甜蜜新婚生活。她透露已婚身分確實幫助自己更理解角色，「我有時會好奇，如果沒有婆婆，家庭會變成什麼樣子。透過這部作品，我更加理解婆婆究竟是怎樣的存在。也因為自己結婚了，所以演起已婚婦女容易了許多。」她還分享：「劇中的婆婆一直欺負我，把我當成搶走兒子的媳婦看待。不過現實中其實我和婆婆的個性很像，有時候甚至比我和丈夫還合得來。」融合動作、懸疑、家庭與喜劇元素的《殺手媽咪》改編自同名人氣網路漫畫，由孔曉振、鄭準元、李相二主演，劇情描述一位被譽為私刑正義王者的傳奇殺手「翠鳥」，消失3年後重出江湖，其真實身分其實是一名職場媽媽，剛休完育嬰假回歸職場的她，必須一邊瞞著家人執行危險任務，一邊努力守住家庭生活平衡的故事。該劇8月1日起每週六、日在friDay影音獨家更新。