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遊戲片尾藏彩蛋 續集重製版有望

新技術打造老遊戲 玩家重溫經典

許多知名遊戲大廠近幾年掀起一陣「重製風」，過去令不少玩家喜愛的經典遊戲大作，開始以新技術、更好的畫質出現在玩家眼前，微軟老牌射擊遊戲《最後一戰》也跟上風潮，在提供預購玩家搶先玩的《最後一戰：戰役進化》中，有玩家在通關「傳奇難度」後，發現一個驚喜彩蛋，似乎暗示《最後一戰2》也會有重製版。綜合外媒報導，有遊戲玩家在通關《最後一戰：戰役進化》的最高等級「傳奇難度」後，突然有一段輕鬆的劇情，只見角色Sergeant Johnson躺在沙灘椅上，輕鬆悠閒的樣子，接著鵜鶘號運輸機出現，要將Sergeant Johnson接走前，Sergeant Johnson突然說了一句「See you in the sequel.（續集見）」。這個驚喜小彩蛋，讓不少玩家認為，Sergeant Johnson說了「續集見」，代表《最後一戰》的續作、《最後一戰2》也會進行重製。其實在《最後一戰：戰役進化》重製版消息傳出後，就有業界人士爆料，官方正在積極開發《最後一戰2》和《最後一戰3》，現在有了這個彩蛋，似乎也間接證實這項傳聞。《最後一戰：戰役進化》採用全新引擎打造遊戲，不少媒體認為這款遊戲的重製版，讓新玩家能體驗到初代光環，老玩家則能重溫經典故事，遊戲預計登上PC、PS5及Xbox Series X|S平台。任天堂傳奇遊戲開發兼執行董事宮本茂就曾表示，重製遊戲能讓新世代玩家以新技術，體驗老遊戲的魅力。《最後一戰》系列是微軟發行的科幻第一人稱射擊遊戲，遊戲最一開始由Bungie開發，目前由Halo Studios繼續開發及維護，系列作不僅發行過遊戲，還有漫畫、動畫、小說、電影等作品，遊戲劇情講述未來人類和來自獵戶座、以宗教結合的外星種族聯盟「星盟」（Covenant），發生血腥戰爭為起點，逐步揭開宇宙更深層奧秘的故事。