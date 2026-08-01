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115年度中央政府總預算還在立法院協商，已連續三天開會討論，前兩天氣氛緊張，提案委員翁曉玲頻頻舉手發言，讓立法院長韓國瑜罕見動怒，一旁的民眾黨團總召陳清龍幫忙講話也掃到颱風尾。不過，昨（31）日開會氛圍似乎緩和很多，但陳清龍疑似因審案速度太快，一度跟不上，遭韓國瑜兩度提醒「你要專心啊」。總預算案共有1300多案需要討論，為讓協商速度能加快，韓國瑜採取的策略是第一輪討論，針對沒共識的案子一律保留，等第二輪協商時再來發言。因此，審查速度相當快速，但似乎也讓陳清龍跟不上進度。特別是在外交國防委員會提案中，民眾黨的第十一案要凍結外交部「一般行政」500萬元預算，韓國瑜要陳清龍說明提案、表達意見，但第一時間，陳清龍沒有回話，只有不斷翻找資料。這讓韓國瑜忍不住提醒，「你要專心啊！專心」，此話一出，讓陳清龍趕緊回應「啊，是，謝謝、謝謝」。坐在陳清龍旁的王安祥忍不住大笑，還拍了拍陳清龍的肩膀。之後討論到國防部預算，民眾黨團提案要求刪除教育訓練預算500萬、凍結500萬，韓國瑜照規定詢問陳清龍是否要表達意見，但仍沒獲得回應。韓國瑜又忍不住提醒「你要專心啊」，陳清龍馬上再回「哇！很多啊，很專心」。隨後表示，該預算是無人機的採購，若國防部有意見就保留提案。而該案因國防部長顧立雄爭取預算，因此韓國瑜該案裁定保留。