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▲台北圓山飯店「松鶴餐廳」推超值餐券，下殺7.4 折。（圖／翻攝圓山飯店臉書）

海霸王餐券下殺5折 最低371元享有吃到飽

▲海霸王集團旗下各品牌推優惠餐券，像是打狗霸Takao1972有日式料理海陸雙人券，每張特價688元。（圖／海霸王提供）

日本美食館免費試吃明太子 販售廣島燒、海膽便當

▲日本美食館是每次台灣美食展的人氣區域。（圖／台灣觀光協會提供）

台灣美食展今（1）日進入展期第二天，也是周末連假的第一天，主辦方台灣觀光協會透露，開展前半小時已出現排隊買票的人潮。昨日開幕超過兩萬人次，較去年成長3%以上，各家業者也都有亮眼的銷售表現，圓山大飯店和海霸王餐飲集團紛紛出現千萬餐券大單。圓山飯店此次推出多樣超值餐券，包含人氣松鶴餐廳推出平日自助式午晚餐及下午茶優惠，最低7.4折起； 「平假日金龍廳片皮鴨四人分享餐券」，片皮鴨五吃每套6.1折，售價5,980元；另也有「假日金龍中式早茶超值雙饗券」，每張1,299元，6折優惠。住宿券則首度推出「金龍客房住宿券」，展場限定價7777元（原價1萬6280元），4.7折優惠。海霸王集團旗下有多個餐飲品牌，其中海霸王餐廳推出好霸料理10人桌席美食券，每張特價5000元(原價8000+10%)，下殺57折；懷念料理極品10人桌席，買十張送一張、買二十五張送五張，下殺61折起。打狗霸Takao1972也有日式料理海陸雙人券，每張特價688元(原價1150)，超值下殺6折；16OZ和風海陸雙人券，每張特價788元(原價1588元)，下殺5折；而魅麗海中庭餐廳也推餐券，平日雙人自助吧餐券，每張890元，並享「5張送1張」優惠，平均每人371元起就能享有吃到飽。台灣觀光協會提到，展場也有多樣甜點與飲品，台灣好食館的「菠蘿先生」現賣冰火菠蘿油，還有飲料搭配優惠；「大苑子」也推出2款首賣新品；以及「山海豆花」、「趴利趴利冰淇淋」與古早味「大水缸酸梅湯」冰涼消暑。「日本美食館」帶來「Kanefuku 明太子」全天候提供免費試吃，開展首日即有多款熱銷商品迅速完售；廣島名店與「御多福食品」職人，則推出現煎的廣島燒；大船渡新鮮海膽與鮑魚也首次直送展場，豪華海膽便當限量供應。時間：7月31日（五）─ 8月3日（一）10:00-18:00地點：台北世貿一館（台北市信義區信義路五段5號）