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▲許曦文（左）、陳姸霏（右）在《聰明鎮》當中飾演閨蜜，而許曦文在劇中是窮學生的設定，爸爸還因為生病變成啞巴，劇情讓劇迷認為與本人氣質相差太多，甚至許曦文與陳姸霏交換角色還會比較有說服力。（圖／奇蹟映畫所提供）

Netflix驚悚影集《聰明鎮》日前正式上線，由小S（徐熙娣）大女兒許曦文（Elly）首度跨足戲劇圈，飾演家境清寒的女學生「王欣雨」。不過隨著劇情播出，許曦文的角色設定也掀起網友熱議，有人認為她「氣質太高級」，和劇中窮苦人家的背景略有違和，但在另一方面，觀眾則肯定她首次演戲的自然表現，認為未來發展相當值得期待。《聰明鎮》改編自日本恐怖漫畫大師伊藤潤二作品，並非單一故事翻拍，而是在取得授權後打造全新的原創故事，劇中融入「富江」、「蛞蝓少女」等經典角色元素。許曦文飾演的王欣雨，角色原型便取材自伊藤潤二筆下的「蛞蝓少女」，為了演出還特地挑戰恐怖造型，包含口吐巨大蛞蝓等畫面，都成為話題焦點。劇集播出後，不少網友討論許曦文的角色設定，有人表示：「演王欣雨的許曦文，我覺得演得很好，只是整個人的狀態太高級了，根本不像窮人家的小孩，我覺得還蠻好看的。」也有網友直言：「到底是誰決定找小S女兒來演這個窮人家的角色，看到第三集就破防了，無論氣質、樣貌、穿著、談吐、思維，都一臉不像窮人家的小孩。」甚至有人認為，劇中的美術設計與場景細節，例如豆芽菜的擺放方式，也讓整體設定少了說服力，因此容易讓觀眾出戲。不過，相較於角色設定引發討論，許曦文的演技反而獲得不少正面評價，許多觀眾認為她首次演戲就有不錯表現，演技十分流暢自然。事實上許曦文先前曾透露，自己原本很害怕恐怖作品，但為了演出《聰明鎮》，特地拉著妹妹和同學一起補看伊藤潤二漫畫與動畫，媽媽小S更在拍攝前天天陪她對戲、指導走位，希望幫助她放鬆心情，也讓她順利完成人生第一部戲劇作品。