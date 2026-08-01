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▲賴清德昨接見「美國聯邦眾院外交委員會亞太小組主席金映玉訪問團」。（圖／總統府提供）

總統賴清德昨（31）日接見「美國聯邦眾院外交委員會亞太小組主席金映玉訪問團」，訪團成員高度肯定台灣的經濟發展、民主韌性及國防投入。共和黨籍聯邦眾議員芬斯特拉更盛讚，台灣GDP成長超過10％、失業率僅約3％，整體經濟及財政表現令世界各國羨慕，是台灣人民值得引以為傲的成就。賴清德接見訪團時表示，期待台灣與美國持續攜手合作，打造安全、可信賴的非紅供應鏈，全力發展無人機產業，進一步提升民主夥伴的研發及量產能力。這場接見結束後，金映玉率領聯邦眾議員蘇柏曼楊、克勞德及芬斯特拉等人，在總統府開記者會發表談話，並表示，此行正值關鍵時刻，中國、俄羅斯、伊朗及北韓之間的合作日益深化，中俄近期更進行聯合海上巡航，意圖恫嚇印太地區的自由人民。代表團此行目的，就是尋求美國國會進一步促進台海穩定、維護自由開放印太的具體作法。金映玉肯定台灣已經採取重大步驟，強化自身能力，以因應中國共產黨帶來的威脅，美國國會也將持續盡一份力量，包括努力加速對台軍售交付。他強調，美國國會對台灣的支持依然強勁，並且具備堅定的跨黨派共識，但面對對手持續行動，民主夥伴必須做得更多、速度也要更快，「對手不會停下腳步，我們也不能停下」，台美應共同以實力建構和平。談及台美經貿關係，金映玉指出，台積電位於亞利桑那州、具有里程碑意義的晶圓廠已正式營運，美方也歡迎台灣近期宣布的進一步投資。台美透過教育、文化及商業交流建立的人文連結，正呈現前所未有的蓬勃發展。美國也支持提升台灣參與國際組織，因為台灣是印太地區民主、韌性及創新的燈塔，美國以堅定朋友的身分與台灣站在一起。民主黨籍眾議員蘇柏曼楊表示，此行除了重申台美之間堅韌而穩固的關係，也要清楚彰顯，支持台灣並非單一政黨的立場，而是美國國會跨黨派共同努力的方向，台灣與美國目前透過強健的經濟關係及國防合作緊密相連，雙方不僅共享繁榮，也共同承擔維護區域和平穩定的責任。蘇柏曼楊感謝立法院通過強化國家防衛所需的250億美元預算，也鼓勵台灣進一步通過更多國防經費，投資無人機等關鍵防衛裝備。他表示，此次訪台最深刻的體會，就是台美人民對民主與自由具有共同且強烈的追求，這項價值連結將使雙方始終緊密相連。美國也將持續與台灣合作，確保台灣安全穩定，讓民主制度及自由生活方式得以延續。來自德州的共和黨籍眾議員克勞德則指出，台美數十年來已建立深厚、持久的夥伴關係，在美國國會更具有堅實的跨黨派基礎。雙方長期發展強健的經濟連結，許多台灣企業不僅在德州投資營運，也已深入全美各州，為美國地方經濟、產業發展及就業創造實質貢獻。克勞德表示，台美目前雖然面臨新的挑戰，但這些挑戰同時創造新的合作機會。只要獲得充分支持，自由人民就能持續創新、迎向挑戰並取得勝利，政府及國會領導者的責任，就是提供人民所需要的資源與力量。因此，他支持台灣增加國防經費，持續強化自我防衛能力。克勞德進一步強調，威權侵略不會因民主國家的善意或美好期待而停止，威權者唯一聽得懂的國際語言就是「實力」。自由與和平不會自然傳承，每一個世代都有責任為其奮鬥、加以保護，再把自由的祝福交給下一代。台美必須共同展現領導力與足夠實力，才能為下一代確保和平、自由及繁榮。芬斯特拉則表示，台灣的發展成果及台美共同擁有的深厚情誼，令他留下非常深刻的印象。他特別盛讚台灣經濟表現，指出台灣過去一年經濟成長超過10％、GDP成長達10％，失業率僅約3％，債務所得比更是世界各國羨慕的成績，這些成果都是台灣人民非常值得驕傲的成就。芬斯特拉表示，台美應以朋友及自由國家的身分繼續攜手合作，透過涉及2,500億美元投資的瞭解備忘錄，進一步帶動雙方經濟成長。從半導體、科技產業到供應鏈及投資合作，台美不僅能共同創造繁榮，也能提升民主夥伴面對全球挑戰的韌性，讓建立在自由、民主及互信基礎上的台美夥伴關係更加穩固。