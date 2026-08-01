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▲美國財政部長貝森特在內閣會議上被媒體拍到面前有一張寫著「買進日圓」的小抄（圖／路透社／達志影像）

一張隨手擺在桌上的紙條，意外洩漏了美國政府的外匯干預大計！美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週五（7/31）出席川普政府內閣會議時，被媒體攝影記者從背後精準捕捉到，他面前擺著一張寫有「買進日圓」字樣的字條，直接曝光美國財政部準備出手干預日圓匯率的計畫，消息一出震撼全球外匯市場。美國總統川普週五在大衛營召開內閣會議，在開放媒體採訪的時段中，路透社攝影記者從貝森特背後拍下這張放在他面前桌上的紙條，上面清楚寫著：「代辦事項／買進日圓（JPY）5-10億美元（$5-10 bil）」。這張紙條字數不多，就擺在貝森特的姓名牌下方，格外顯眼。報導指出，這張照片的拍攝時間為美東時間週五上午11時33分。對於這張小抄，美國財政部發言人選擇不予置評。事實上，就在照片曝光前2小時，路透社已搶先報導，美國財政部已通知數家聯邦準備銀行，可能將進場買入日圓。英國《金融時報》週五進一步證實，紐約聯邦準備銀行已在財政部指示下，透過高盛銀行（Goldman Sachs）與摩根士丹利（Morgan Stanley）兩大投行，執行拋售歐元、買進日圓的操作。值得注意的是，就在美國財政部動作曝光的前一天，市場消息人士便透露，日本央行已於週四紐約市場交易時段率先出手干預匯市，大量買入日圓、拋售美元，一舉將美元兌日圓匯率壓至近。根據資料顯示，日銀週四當天拋售金額高達，用以買入日圓。到了週五，市場似乎又出現另一波干預動作。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據顯示，日圓兌美元匯率於美東時間週五下午4時14分至5時之間，從158.9日圓兌1美元，一路升值至157.6日圓兌1美元，升幅達，波動幅度相當明顯。根據路透社分析，這極可能是美國財政部自以來，首度出手干預外匯市場、協助穩定日圓匯率，這項罕見動作不僅牽動美日兩國央行政策默契，也讓外界高度關注後續美元、日圓匯率的走勢變化，以及這波聯手干預行動背後所代表的政策意涵。