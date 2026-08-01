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香港影后衛詩雅拍戲時發生嚴重意外！7月30日，她拍攝新劇時不慎受傷，導致唇部、口部嚴重撕裂，臉上一共縫了50多針，目前已全面停工休養，她的醫生老公周祉安，已經第一時間衝到醫院協助，所幸手術順利完成。根據了解，衛詩雅在拍攝新劇期間發生意外，傷勢集中在唇部，且傷口相當嚴重，送醫後接受緊急縫合手術，全臉共縫了50多針，消息曝光後讓影迷相當震驚。意外發生後，她身為皮膚科醫師的老公周祉安第一時間衝到醫院，不僅親自會診，也立即聯繫整形外科、麻醉科等專業醫師協助治療，經過緊急手術後，衛詩雅目前已返家休養，整體恢復狀況穩定。衛詩雅經紀公司也證實，為了讓傷勢順利復原，衛詩雅已緊急暫停演藝工作，並向受影響的劇組及單位致歉，她今（1）日也在IG發文報平安，感謝醫護團隊的照顧，表示會努力養好身體，希望能盡快回到工作崗位。