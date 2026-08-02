我是廣告 請繼續往下閱讀

今天天氣：高溫悶熱 白海豚游向待注意

▲今（2）日南部及部分山區要注意午後雷陣雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今天空氣品質

明天天氣：多雲到晴 小心午後雷陣雨

一周天氣：下周二水氣變多 周五外圍環流影響台灣

▲8月7日開始，台灣受到白海豚外圍環流影響，開始有雨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署表示，因為目前白海豚距離台灣還很遙遠，詳細的路徑要等下周才會明朗，最靠近台灣北部海面的時間可能在下周五（7日）到周末。今（2）日的天氣跟昨（1）日天氣型態類似，各地都是多雲到晴，相當悶熱，不過午後在南部地區、各地山區有局部短暫雷陣雨發生機率。8月2日今天的天氣，氣象署指出，各地仍為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，天氣悶熱，各地高溫約32至35度，大台北、彰化及花蓮有局部36度以上高溫發生的機率，外出請記得多補充水分並留意防曬，而各地低溫約26、27度。第13號強烈颱風白海豚，1日下午2時位於台北東方約3700公里的海面上，以西北西到偏西的方向往日本南方至琉球附近海面移動，目前距離仍遙遠，短期內對台灣天氣暫無影響，請留意後續颱風資訊。竹苗、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖北部、中部、雲嘉南、高屏環境部提及，環境風場持續為偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。8月3日明天的天氣，氣象署說明，各地為多雲到晴，午後南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。未來一周天氣部分，下周一（3日）各地都是多雲到晴的天氣，不過午後在南部地區、各地山區有局部短暫雷陣雨發生機率；下周二（4日）到下周四（6日）水氣增多，4日基隆北海岸及大台北山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部、花東地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。5日、6日北部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，山區並有局部較大雨勢發生的機率，6日清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨。下周五（7日）開始白海豚颱風外圍環流雲系影響，北部地區有局部短暫陣雨，中南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。溫度方面，2日到7日台灣各地32到35度，局部內陸地區溫度可能會更高；6日、7日宜蘭地區溫度再更高一些，東北部地區可能有焚風發生的機率，澎湖、金門、馬祖則為30到32度。