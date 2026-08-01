我是廣告 請繼續往下閱讀

▲一大早9點50分，劉在錫拉著李星民、池錫辰、梁世燦陪他去銀行繳稅。（圖／YouTube@뜬뜬 DdeunDdeun）

《鐵拳教育》李星民陪劉在錫去繳稅

劉在錫申報方式曝光 賺100億韓元要繳稅41億韓元

南韓「國民MC」劉在錫首次在節目中公開前往銀行繳稅的畫面，他透露因為拍攝行程滿檔，直到最後期限才抽空到銀行完成綜合所得稅申報，還不忘強調：「繳稅真的很重要。」並拖著《鐵拳教育》李星民、池錫辰、梁世燦陪他一起去。而劉在錫過去被曝光採用的報稅方式也再度受到討論，若以（約新台幣9500萬元）的稅金。YouTube頻道《뜬뜬》公開網路綜藝《풍향중》首集，由劉在錫、《鐵拳教育》李星民、池錫辰、梁世燦共同出演，雖然只是兩天一夜的國內旅行，劉在錫卻帶了行李箱和後背包大包小包出門，沒想到最重要的錢包卻忘在家裡，他超慌張的說：「啊！我沒帶錢包耶，趕快聯絡家裡。」隨即打電話請經紀人和妻子羅敬恩幫忙送來，還忍不住自嘲：「啊，真是個笨蛋。」梁世燦也笑虧：「這真的很笨，居然忘了帶錢包。」更有趣的是，劉在錫悄悄向梁世燦透露：「我跟你說，我等等一定要去一趟銀行，要繳稅。」他解釋，因為最近錄影行程滿檔，一直抽不出時間，而當時正好是6月底，也就是韓國綜合所得稅繳納截止前夕。之後他還拜託池錫辰、李星民陪他一起去銀行，路上向2人表示：「兩位哥哥去領錢的時候，我順便去把稅繳一繳。」池錫辰不解問：「為什麼現在才繳？」劉在錫回答：「期限到6月30日，但我一直在錄影。」當池錫辰開玩笑說「晚點再繳啦」，劉在錫立刻認真反駁：「哪有什麼晚點，稅就是要準時繳啊！」抵達銀行後，劉在錫立刻快步衝進去辦理，同行的池錫辰和李星民則笑說：「光是看到劉在錫去繳稅就很好笑，這應該是第一次在節目裡看到他繳稅吧！」劉在錫則再次強調：「繳稅真的非常重要。」劉在錫2024年曾接受稅務調查，最終沒有查出任何刻意漏報收入或逃漏稅情形，之後有韓國稅務專家分析他的報稅方式指出，一般高收入藝人大多會採用能有效節稅的「帳簿記帳申報」，但劉在錫卻選擇「基準經費率推估申報」。根據說明，若一年收入100億韓元，採用帳簿記帳申報約需繳納27億韓元稅金；若採用基準經費率申報，課稅所得將提高至91.2億韓元，稅金則高達41億韓元。業界認為，劉在錫之所以選擇繳更多稅的申報方式，是為了避免外界對稅務問題產生質疑，同時降低未來遭到稅務調查的風險。