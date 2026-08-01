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八點檔男星王凱（本名王建隆）7月26日猝逝，享年43歲，震驚演藝圈。今（1）日適逢王凱頭七，不久前才送別傅子純的女星蘇晏霈，也在凌晨低調更新IG限時動態，沒有留下任何文字，只分享一張與王凱的舊照，並搭配魏如萱歌曲〈彼個所在〉，以無聲方式悼念昔日搭檔，讓不少粉絲看了相當鼻酸。蘇晏霈與王凱因合作民視八點檔《好運來》飾演夫妻，被觀眾封為「皓思CP」，兩人在劇中歷經不少感情波折，培養出深厚默契，也累積大批支持者。戲外兩人互動自然，王凱猝逝後，蘇晏霈始終未多做發言，直到頭七這天才以一張對視舊照，默默表達對好友的思念。蘇晏霈分享的限時動態，畫面是她替王凱整理頭髮的工作花絮，兩人相視而笑，氣氛溫馨。她並選用魏如萱的〈彼個所在〉作為背景音樂，這首歌描述對已離開親友的思念，以及相信彼此終將在另一個地方再相見，因此常被視為追思逝者的代表歌曲，也讓這則沒有任何文字的限動，更顯沉重與不捨。今天是王凱的頭七法會，治喪事宜還在規劃當中。據了解，「寬姐」邱瓈寬主動向家屬表達願意協助頭七法會及後續告別式，在多方討論後，目前已傾向於在台北舉行告別式，方便演藝圈好友與各界人士送他最後一程。