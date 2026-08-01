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▲ 台灣波蘭商業協會理事長趙忠傑博士（右一）、台南市長黃偉哲（左一）與波美拉尼亞省副省長萊謝克・邦納（Leszek Bonna，中）合影。（ 照片/台波商會提供）

台南市長黃偉哲日前率領市府團隊及企業代表前往波蘭波美拉尼亞省展開商務訪問，針對人工智慧、機器人、半導體、無人載具及智慧製造等關鍵零組件領域的產業交流。並在台灣波蘭商業協會扮演民間橋樑下，協助台南市府及台灣企業對接波蘭地方政府、投資機構與科技產業夥伴。台波商會理事長趙忠傑也期盼這趟訪問不僅城市交流，而是真正要爭取的是台灣企業進入波蘭、中東歐及歐盟市場的下一個落腳點。訪問期間，訪團與波美拉尼亞省副省長萊謝克邦納、格但斯克市長亞歷珊德拉杜爾凱維奇、格丁尼亞副市長托馬斯奧古斯蒂尼亞克，以及波蘭國有資產部國務秘書艾莉莎蔡德勒等官員交流，討論城市合作、科技產業、投資環境及市場拓展。台波商會也安排訪團與Rumia Invest Park、InvestGDA、波美拉尼亞區域發展機構及格丁尼亞市投資招商單位會談，進一步了解當地科技園區、產業聚落、工程人才、物流條件與招商需求。趙忠傑表示，商會長期累積台波政商交流網絡，此次透過既有人脈與產業資源，協助台南市府及企業直接接觸波蘭政府、投資促進機構與產業夥伴，希望將參訪行程轉化為技術合作、投資計畫及長期商業成果。趙忠傑指出，一台無人地面載具涉及半導體、感測器、通訊模組、控制系統、馬達、精密零組件及軟體整合，而這些正是台南與台灣科技製造業長期累積的能力。趙忠傑也認爲，台南具備半導體、精密機械、航太、自動化及智慧製造等產業基礎，波美拉尼亞省則擁有港口物流、工程人才、高科技產業聚落，以及連結歐盟市場的區位條件。雙方若能從零組件供應進一步走向共同研發、在地組裝及市場服務，合作模式便可能從單純出口，升級為跨國產業鏈。