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▲Jennie腳背上「Dracula」圖案的刺青，意外成為粉絲討論的焦點。（圖／翻攝自Jennie IG@jennierubyjane）

韓國女團BLACKPINK成員Jennie日前登上Tame Impala的波士頓演唱會擔任嘉賓，與Kevin Parker合唱熱門歌曲〈Dracula (Remix)〉。而30日，她也曬出當天的幕後照，只見她穿著性感內衣的舞台裝，黑色開衩透視薄紗直接露出她的小蠻腰，瞬間辣翻大批粉絲，狂吸343萬人按讚朝聖。不過有眼尖粉絲發現，Jennie的腳背上竟有「Dracula（德古拉）」圖案的刺青，意外掀起討論，紛紛猜測到底是真是假。Jennie於30日曬出多張美照，只見她穿著粉色內衣搭配黑色透視薄紗、下半身則是蕾絲七分褲，讓臀部曲線一覽無遺。其中，薄紗還是整個在中間開衩，輕輕一動，就看到她的纖細小蠻腰，超性感模樣直接辣翻粉絲，「這種穿搭只有Jennie可以駕馭」、「真的太辣了吧，身材好好。」除了穿搭外，有眼尖粉絲注意到，Jennie穿高跟鞋的右腳腳背上，竟多了個「Dracula」圖案的刺青，火速掀起熱議。粉絲紛紛猜測她這是為了與Kevin Parker合唱〈Dracula (Remix)〉，才特地弄的紋身貼紙，還是真的有去刺青。這也讓不少不喜歡刺青的人發聲批評，但大部分的人都認為Jennie已成年，有權對自己的身體作主。