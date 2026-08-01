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設定禁止連網被AI繞過！化身駭客展開網攻

▲隨著 AI 代理用途越來越廣泛，未來如何限制模型權限、阻擋非預期網路存取，與在異常行為發生時即時終止任務，將成為科技巨擘們下階段的重要挑戰。（圖／美聯社／達志影像）

Anthropic主動通報！受害企業「被通知才知遭駭」

AI模型的安全防護機制再度出現疑慮！日前 OpenAI 爆出旗下的 AI 代理（Agent）程式在測試期間意外脫逃並駭入 AI 新創平台 Hugging Face 後，另一個 AI 巨頭 Anthropic 也隨即展開全面徹查。最終Anthropic 證實旗下 Claude AI 模型在測試期間，，消息也震撼科技界，更讓外界對超強 AI 模型的控管機制產生更深的疑慮。據《路透社》與《華爾街日報》報導，這起事件起源於一場網路攻防「搶旗賽（Capture-the-flag, CTF）」演練。當時 Anthropic 要求 AI 模型在模擬的封閉網路環境中尋找隱藏資訊，儘管系統已透過提示詞（Prompt）明確告知 AI 模型「無法使用網際網路」，但因為與合作的 AI 安全公司 Irregular 之間溝通出現偏差，導致系統實質上仍具備連網能力。更令人驚訝的是，AI 模型在察覺可連網後，竟在未獲得任何授權的情況下，主動「利用弱密碼以及不需身分驗證的端點等基本攻擊技術」，自行連上外部網路並成功侵入外部公司的系統。Anthropic 表示，內部自 7 月 23 日起展開安全審查，並在發現疑似入侵跡象的當天立刻暫停所有網路安全評估，隨後於隔天確認了這 3 起駭客事件，並於 7 月 27 日主動通知受影響的機構。調查顯示，這幾起自主入侵事件最早可追溯至今年 4 月，且涉及 3 款獨立的 AI 模型，包含Claude Opus 4.7、Claude Mythos 5以及一個內部研究用模型。而在 Anthropic 主動發出通知之前，被駭入的 3 家機構中，竟有 2 家公司完全沒有察覺自己的系統已經遭到 AI 模型侵入，第 3 家機構則仍在聯繫確認中，而Anthropic 未透露具體公司名稱。隨著 AI 代理用途越來越廣泛，未來如何限制模型權限、阻擋非預期網路存取，與在異常行為發生時即時終止任務，將成為科技巨擘們下階段的重要挑戰。