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▲美國女子艾莉卡（Erica Krupin）（圖／截自網絡）

沒有大學學歷、當過調酒師和美容師，這名美國女子卻靠一項最不起眼的服務，闖出令人意外的財富人生！現年37歲的美國女子艾莉卡（Erica Krupin），在高中畢業後歷經多種職業嘗試，最終靠著「幫狗鏟屎」自行創業，如今年收入已成功突破，預計今年更有望進一步衝上根據外媒《NBC Bay Area》報導，艾莉卡創業前曾輾轉待過高爾夫球場調酒師、美容師等多種產業，直到6年前，她創立了「Kroopin's Poopin Scoopin」公司——一家位於美國五大湖地區密西根州的創業的靈感其實相當生活化。起初，艾莉卡只是把「鏟屎」當作副業，直到某天早上，她一邊喝咖啡，一邊看著愛犬「爪哇」（Java）蹲在後院上廁所，腦中突然靈光一閃：「我想，我願意花錢請人來清理狗大便，這樣我就不用每天都做這件事了。」這個念頭，正是她日後創業的關鍵起點。報導指出，艾莉卡最初總共花費，購入鏟子、垃圾袋、手套、消毒劑、貨運拖車等基本用品，再加上公司登記、商業保險，以及架設官方網站等前置作業，最終於2018年8月正式成立公司。直到2020年2月——就在新冠疫情席捲美國的前幾週，艾莉卡毅然決然辭去原本藥房技術員的正職工作，全力投入「鏟屎」事業，賭上一把全職創業的決心，如今回頭看正好搭上疫情期間居家養寵物風潮的順風車。在營運模式上，艾莉卡會將清理完畢的狗大便裝進雙層袋子中，直接丟進寵物主人自家的戶外垃圾桶，讓她不需額外負擔廢棄物處理的成本與流程，大幅簡化營運環節。目前公司主要收入來源為：若客戶指定每週清理1次，收費為每月；每週清理2次則為每月；至於單次清理服務，收費則是，價格結構相當清晰明確。艾莉卡強調，公司如今已成立滿6年，她希望未來能夠聘用更多員工，將服務範圍拓展到密西根州更多城市。根據《CNBC Make It》查閱的財務文件顯示，「Kroopin's Poopin Scoopin」，展現這門看似不起眼的生意，背後其實蘊藏著相當可觀的商機。