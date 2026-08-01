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歐洲近日持續遭到熱浪與乾旱侵襲，不僅多地高溫破紀錄，多瑙河水位也因長時間缺雨大幅下降，讓二戰期間沉沒在河底超過80年的德軍船艦再度露出水面，部分船隻據信仍殘留未爆彈藥，對航運安全構成潛在威脅。綜合外媒報導，這批沉船位置在塞爾維亞東部、普拉霍沃（Prahovo）附近的多瑙河河段。二戰末期，德軍在撤退時，為了避免艦艇落入蘇聯紅軍手中，也為了阻止敵軍沿多瑙河推進，下令將大批船艦鑿沉，導致大量殘骸長年埋沒於河床之下。雖然這種情況，近年在歐洲並非首例，比如2022年時，多瑙河也曾因為乾旱，導致二戰沉船露出。不過今年夏天，歐洲再度遭遇極端高溫，多瑙河水位降至歷史新低，原本沒入水中的船體、桅杆、砲塔及鏽蝕甲板，也再度露出水面，好奇的居民與遊客紛紛前往觀看、拍照。然而，專家提醒，這些沉船並非只是歷史遺跡，部分船艦可能仍存有未爆彈藥，若沒有妥善處理，可能在打撈或航行過程中造成危險。此外，船體殘骸也會縮減航道寬度，增加船舶通行風險，呼籲相關國家政府，積極展開清除及打撈工程，以改善航運安全。事實上，多瑙河低水位帶來的影響，不只是航運受阻，甚至殃及核電廠的冷卻水與能源供應，比如匈牙利重要的帕克斯核電廠（Paks nuclear plant）就將被迫停機，匈牙利總理馬格雅（Péter Magyar）坦言，由於水位恐怕還會繼續下降，核電廠可能數週內都無法恢復正常運轉。原文連結：